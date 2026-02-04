Достижения.рф

Полуголый мужчина «штурмовал» детский сад в Подмосковье

Полуголый мужчина «штурмовал» детский сад в Долгопрудном
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Долгопрудном полуголый мужчина попытался прорваться к детскому саду. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва сейчас».



По словам очевидцев, он вышел на улицу в одном нижнем белье, вел себя агрессивно и бросался на прохожих, после чего направился в сторону дошкольного учреждения. Дойти до него мужчина не успел — его задержали.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В ночь с 3 на 4 февраля в селе Танда Усть-Алданского района Якутии полностью сгорел деревянный детский сад №28. Как уточнили в региональной прокуратуре, огонь быстро охватил здание, и оно выгорело дотла.

Пострадавших нет. По факту ЧП проводится проверка, в том числе оценивается соблюдение прав 26 детей, посещавших учреждение.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0