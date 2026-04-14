Выдавал себя за посланника Бога, морил голодом и насиловал детей: лидера секты из Бурятии отправили в колонию на 18 лет. Что известно?
Таня (все имена изменены редакцией) долго мучилась из-за боли в животе. Врачи поставили ей диагноз «дискинезия желчных путей». Девочка принимала лекарства, но облегчения почти не было. Родители устали от безрезультатного лечения. В какой-то момент у них почти не осталось надежды. Тогда сестра женщины посоветовала показать ребенка человеку, который называл себя учителем.
Кто такой Александр КуренковЭтим «учителем» оказался 61-летний уроженец Бурятии Александр Куренков. По данным следствия, его обвиняли в педофилии и в создании тоталитарной секты «Почитатели Калагии». Сам он много лет продвигал собственную теорию бессмертия. Свое учение мужчина начал распространять еще в начале 1990-х. Он собрал четыре группы последователей. Они действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Казахстане. Контакт с ними он поддерживал по телефону. Когда приезжал лично, останавливался на съемных квартирах.
В Феодосии, как рассказывали бывшие участники группы, у него было сразу несколько таких адресов. Жилье, по их словам, оплачивали сами последователи.
Семья попала к гуруРодители Тани начали водить дочь на его сеансы. Вскоре боли у девочки прошли. Родные так и не поняли, что именно помогло: самовнушение, прежнее лечение или новые процедуры. Для семьи это выглядело как спасение. Именно так, по словам близких, началось их доверие к Куренкову.
Мужчина предлагал самые разные методы. Он советовал уринотерапию, заставлял голодать и давал так называемую «заряженную» воду. За такие сеансы семьи платили немалые деньги. Содержание его учения выглядело как смесь самых разных идей. В нем соседствовали псевдобуддизм, эзотерика, гностицизм, каббализм и шаманские практики. При этом сам наставник уверял, что знает путь к бессмертию.
Легенда о себеКуренков создавал вокруг себя образ человека с особыми знаниями. Он рассказывал, что получил два диплома — Суворовского училища и медицинского университета. Также заявлял, что работал психиатром в лечебнице для душевнобольных. Для многих учеников такие рассказы становились еще одним поводом ему верить.
Жизнь по жестким правиламВнутри группы действовали суровые порядки. По словам бывших последователей, мужчина морил людей голодом. Он запрещал спать больше четырех часов в сутки. Каждый день ученики должны были подробно описывать в дневнике. Затем они приносили записи ему на подпись. Так он контролировал не только их время, но и мысли.
Удостоена честиОтец Тани вспоминал, что Куренков устраивал для своих учеников турпоходы и проводил в лесу обряды посвящения. По его словам, именно такие поездки особенно пугали тех, кто до конца не разделял доверия к «учителю».
«Я, когда узнал, что жена с дочерью собрались идти, испугался за них. Отговаривать было бесполезно. Пришлось самому напроситься к Куренкову», — добавил он.
По его словам, среди последователей он сразу почувствовал себя чужим: ему не доверяли и до самого обряда посвящения не допустили, оставив в лагере. Именно тогда отец Тани обратил внимание на одну из участниц — девочку лет 10–11 с «недетскими глазами». Рядом с ней находилась мать, которая, по словам мужчины, держалась особенно гордо, а окружающие переговаривались намеками. В лагере шепотом говорили, что ее дочь была «удостоена чести» побывать в палатке «учителя».
Летом 1995 года мужчина вернулся в город и сразу пошел в полицию. Потом обратился в прокуратуру. Заявление он отправил даже в Службу безопасности Украины. Но разбираться в деятельности религиозного лидера тогда никто не захотел. Связь с женой и дочерью он не терял. Однако звонки становились все реже. Личных встреч уже не было. Куренков держал своих последователей в жесткой дисциплине и контролировал каждый их шаг. Через год «учитель» устроил второй поход. По словам отца девочки, эта поездка закончилась бедой. 14-летнего подростка укусило в шею насекомое. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. После этого мужчина нашел отца погибшего подростка и попытался убедить его обратиться в полицию. Тот отказался и даже не захотел говорить.
Изнасиловал дочкуСпустя шесть лет мужчина узнал правду. Во время той поездки Куренков изнасиловал его дочь. На тот момент Тане было 11 лет. Мать сама отвела девочку в палатку наставника.
«Я видел, что в Тане что-то сломалось, но не понимал, что именно. Спустя годы мне удалось отправить ее на лечение. Врачи поставили диагноз «шизофрения». Именно тогда и выяснилось, что с ней сделал Куренков», — пояснил отец.
Жесткие порядкиВ начале 2000-х Александр Куренков, опасаясь преследования, перебрался из Крыма в станицу Староджерелиевскую на Кубани и перевез туда своих последователей. Люди продавали имущество, рвали связи с близкими и ехали за ним. Среди них были не только малообразованные, но и специалисты с высшим образованием, в том числе физик-ядерщик Олег Зеленский.
В общине царили жесткие порядки: мужчины работали на стройках и отдавали деньги Куренкову, женщины вели хозяйство. За нарушения правил детей наказывали, в том числе поркой. Около 30 человек жили скученно, в трех домах. Местные жители относились к секте настороженно, но предпочитали не вмешиваться.
Мужчина полностью подавлял волю адептов и использовал власть в секте для насилия и запугивания. По словам бывших участников, он принуждал женщин и детей к действиям сексуального характера, прикрывая это своими псевдодуховными идеями. Дочь семьи Зеленских подвергалась этому несколько лет. Когда девочка отказалась подчиняться, мать Ольга Зеленская встала на ее защиту. После новых угроз и жестокого наказания ее сына женщина решила бежать из общины вместе с детьми.
ПобегПобеги из секты «Почитатели Калагии» случались и раньше. В разные годы состав общины менялся: одни приходили, другие уходили. Но Ольга не понимала, куда идти с детьми без денег и документов. Она продумала план. Заранее спрятала бумаги и выписала важные номера из телефона на случай, если аппарат отнимут. Оставалось найти безопасное место. Временно принять семью согласилась журналистка Татьяна Павловская.
Два года Ольга никому не рассказывала о пережитом. Потом все же обратилась к психиатру. После такого кошмара справиться самой она уже не могла. Врач сообщил о случившемся в полицию. На этот раз силовики сработали быстро. Уже через несколько часов спецназ оцепил владения Куренкова. Это произошло в январе 2016 года. Увидев бойцов в форме и с оружием, мужчина сразу растерял всю свою уверенность. В СИЗО он начал жаловаться на здоровье и просил о снисхождении.
Следствие установило: от действий лидера секты пострадали двое детей. Еще почти три десятка взрослых прошли через насилие и унижения. В мае 2017 года суд признал 61-летнего Куренкова виновным в создании некоммерческой организации, которая нарушала права людей, а также в преступлениях против детей. Он получил 18 лет колонии строгого режима.