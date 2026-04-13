Жених в США смертельно ранил друга на мальчишнике
В городе Брокен-Боу мальчишник 22-летнего Нолана Дэйна Энджела закончился трагедией. Компания сняла дом перед свадьбой. Об этом пишет KXII.
Ночью гости услышали стук в дверь. За стеклом мелькнула тень. Энджел схватил пистолет и нажал на курок. После выстрела мужчины выбежали на крыльцо. Там лежал 21-летний Брейден Ульман. Он пришел к дому как друг жениха. Пуля попала ему в грудь. Медики увезли пострадавшего в больницу. Врачи не смогли его спасти. Полиция задержала Энджела.
