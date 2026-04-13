В Кирове загорелся направлявшийся в аэропорт автобус с пассажирами

Фото: iStock/DERO2084

Автобус №116 вспыхнул по дороге из Кирова в аэропорт Победилово, но водитель и кондуктор быстро вывели людей из салона. Пресс-служба правительства Кировской области уточнила, что никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.



По информации региональных властей, замыкание произошло в моторном отсеке. Экипаж сразу принял меры и не допустил тяжелых последствий. Пассажиров отправят в Победилово на другом транспорте. Маршрут обслуживает частный перевозчик «Азимут». Сейчас на месте работают ответственные службы. Власти намерены проверить работу компании и состояние ее автобусов.

Дарья Осипова

