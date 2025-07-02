«Выглядит как зомби»: Мужчина после интимной переписки увез 16-летнюю школьницу, сотворил страшное и может избежать наказания
В Самарской области завершились поиски 16-летней девушки Анны (имя изменено. – Ред.), которая исчезла после конфликта с матерью. Девушка выбежала из дома и села в машину к незнакомому мужчине, что стало началом двухнедельного кошмара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Скандал и непристойная переписка16 июня, после ссоры с матерью, Анна покинула дом. Причиной конфликта стали не только разногласия по поводу учебы — девушка готовилась к экзаменам в 9 классе, но и неожиданная находка матери: непристойная переписка с мужчиной по имени Андрей. Мать, заподозрив неладное, проверила телефон дочери и была шокирована увиденным.
«Она вернулась из школы и начала на меня кричать. Я заподозрила неладное и проверила ее телефон. Там была переписка с мужчиной», — делилась своими переживаниями мать Анны.
Исчезновение и поискиПосле ссоры Анна вышла на улицу, и, как позже выяснилось, села в автомобиль к своему похитителю. Мать, обеспокоенная исчезновением дочери, обратилась в полицию и журналистам. Информация о пропаже быстро распространилась по интернету.
Девушка была описана как высокая (172 см), со светлыми волосами и смуглой кожей. В тот день она была одета в красный топик, черные штаны и белые кроссовки, а на ушах носила серьги-крестики.
Изменение внешностиПо мере поиска стало очевидно, что мужчина, похитивший Анну, понимал, что она выделяется и её быстро найдут. В результате он принял решение изменить её внешность до неузнаваемости. Андрей отрезал девочке волосы, снял все украшения и переодел её в монашеские вещи.
«Он отрезал дочери волосы, снял с нее все украшения, потом взял в монастыре вещи и переодел ее», — рассказала мама уже после того, как ее дочь нашли.
Две недели для Анны стали настоящим испытанием. По сообщениям, она оказалась в Сызрани, где пара жила в крайне неблагоприятных условиях.
Нашли на пляжеСпустя две недели поисков Анну и её похитителя нашли на пляже у Волги. Девушку немедленно забрали, поставив на учет. Она сильно похудела и находилась в состоянии стресса, что вызвало опасения за её здоровье.
Судьба Андрея остаётся неопределённой. Полицейские считают, что он не виноват в побеге Анны, так как она сама села в машину.