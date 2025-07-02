«‎Выглядит как зомби»: Мужчина после интимной переписки увез 16-летнюю школьницу, сотворил страшное и может избежать наказания

02 июля 2025, 15:21

Фото: iStock/SB Arts Media

В Самарской области завершились поиски 16-летней девушки Анны (имя изменено. – Ред.), которая исчезла после конфликта с матерью. Девушка выбежала из дома и села в машину к незнакомому мужчине, что стало началом двухнедельного кошмара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Скандал и непристойная переписка Исчезновение и поиски Изменение внешности Нашли на пляже Психологическая помощь и надежда на восстановление

Скандал и непристойная переписка

«Она вернулась из школы и начала на меня кричать. Я заподозрила неладное и проверила ее телефон. Там была переписка с мужчиной», — делилась своими переживаниями мать Анны.

Фото: iStock/Rawpixel



Исчезновение и поиски

Фото: iStock/Alex Milan



Изменение внешности

«Он отрезал дочери волосы, снял с нее все украшения, потом взял в монастыре вещи и переодел ее», — рассказала мама уже после того, как ее дочь нашли.

Фото: iStock/Leonid Andronov



Нашли на пляже

Фото: iStock/choochart choochaikupt



Психологическая помощь и надежда на восстановление