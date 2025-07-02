«‎Выглядит как зомби»: Мужчина после интимной переписки увез 16-летнюю школьницу, сотворил страшное и может избежать наказания

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В Самарской области завершились поиски 16-летней девушки Анны (имя изменено. – Ред.), которая исчезла после конфликта с матерью. Девушка выбежала из дома и села в машину к незнакомому мужчине, что стало началом двухнедельного кошмара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Скандал и непристойная переписка

16 июня, после ссоры с матерью, Анна покинула дом. Причиной конфликта стали не только разногласия по поводу учебы — девушка готовилась к экзаменам в 9 классе, но и неожиданная находка матери: непристойная переписка с мужчиной по имени Андрей. Мать, заподозрив неладное, проверила телефон дочери и была шокирована увиденным.

«Она вернулась из школы и начала на меня кричать. Я заподозрила неладное и проверила ее телефон. Там была переписка с мужчиной», — делилась своими переживаниями мать Анны.
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Исчезновение и поиски

После ссоры Анна вышла на улицу, и, как позже выяснилось, села в автомобиль к своему похитителю. Мать, обеспокоенная исчезновением дочери, обратилась в полицию и журналистам. Информация о пропаже быстро распространилась по интернету.

Девушка была описана как высокая (172 см), со светлыми волосами и смуглой кожей. В тот день она была одета в красный топик, черные штаны и белые кроссовки, а на ушах носила серьги-крестики.

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Изменение внешности

По мере поиска стало очевидно, что мужчина, похитивший Анну, понимал, что она выделяется и её быстро найдут. В результате он принял решение изменить её внешность до неузнаваемости. Андрей отрезал девочке волосы, снял все украшения и переодел её в монашеские вещи.

«Он отрезал дочери волосы, снял с нее все украшения, потом взял в монастыре вещи и переодел ее», — рассказала мама уже после того, как ее дочь нашли.

Две недели для Анны стали настоящим испытанием. По сообщениям, она оказалась в Сызрани, где пара жила в крайне неблагоприятных условиях.

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Нашли на пляже

Спустя две недели поисков Анну и её похитителя нашли на пляже у Волги. Девушку немедленно забрали, поставив на учет. Она сильно похудела и находилась в состоянии стресса, что вызвало опасения за её здоровье.

Судьба Андрея остаётся неопределённой. Полицейские считают, что он не виноват в побеге Анны, так как она сама села в машину.

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Психологическая помощь и надежда на восстановление

Сейчас Анна вернулась домой, но её состояние вызывает серьезные опасения у родных. Они обратились к психологу за помощью в восстановлении её психоэмоционального состояния. По словам матери, дочь выглядит как «зомби», она «забита и зашугана». Семья Анны убеждена, что Андрей не впервые совершает преступления, и надеется на его наказание.
Дарья Осипова

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