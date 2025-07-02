В Москве экстренно госпитализировали победителя «Битвы экстрасенсов»
Победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс пожаловался на проблемы с лёгкими, обратившись к медикам. После сбора анамнеза, медиума госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.
Шепс на данный момент проходит полное обследование в отделении пульмонологии. Участник «Битвы экстрасенсов» определён в одну из больниц Москвы с подозрением на пневмонию.
Следует отметить, что Александра пару месяцев назад уже госпитализировали. Медиума беспокоил сильный кашель и температура. Тогда врачи диагностировали у Шепса пневмонию и провели всё необходимое лечение.
Ранее Александр попал в больницу после испытания на проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Медиум крайне эмоционально отнесся к изучению странной деревни, где он нашёл энергетическую аномалию. Мужчина, проводя расследование, неожиданно потерял контроль над собой и поранил руки о железный забор.
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