В Москве экстренно госпитализировали победителя «Битвы экстрасенсов»

02 июля 2025, 13:56

Александра Шепса с подозрением на пневмонию срочно госпитализировали

Александр Шепс (Фото: Telegram @alexandersheps)

Победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс пожаловался на проблемы с лёгкими, обратившись к медикам. После сбора анамнеза, медиума госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.