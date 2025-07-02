В Индии мужчина напился в честь возвращения жены после восьми лет разлуки и умер
В Индии мужчина выпил в честь возвращения супруги, которая ушла от него восемь лет назад, и умер. Об этом сообщает News9Live.
Инцидент произошел в деревне Рамнагар-Кхагувала в штате Уттар-Прадеш. Жена 28-летнего Раджкумара, которая восемь лет назад после скандалов решила уйти к родителям, неожиданно вернулась к нему.
Мужчина, увидев супругу после долгой разлуки, очень обрадовался: он пошел на рынок, чтобы купить алкоголь и отпраздновать возвращение супруги. Во время застолья индиец сильно напился и почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали, врачи не смогли его спасти.
Причиной смерти Раджкумара стало чрезмерное употребление алкоголя.
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