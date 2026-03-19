«Выгуливали на поводке»: почему 10-летний мальчик в Железногорске скитается по подъездам и ведет асоциальный образ жизни? Подробности
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом 10-летнего мальчика из Красноярского края, который оказался не нужен собственным родителям. Ребенок скитается по подъездам, ищет еду в мусорных баках и держит город в страхе. Подробности жуткой истории — в материале «Радио 1».
История 10-летнего Дениса Артюхова из Железногорска, который неоднократно убегал из дома и попадал в реабилитационный центр, потрясла многих.
Мать мальчика отказалась от него сразу после рождения и не поддерживала связь с волонтёрами и журналистами. Отец, Артём Артюхов, пытался заботиться о сыне, но признавался, что ему трудно справляться с ребёнком из-за своей занятости на работе.
Денис часто убегал из дома, бродил по улицам, воровал в магазинах, угрожал прохожим и портил имущество. Эта ситуация вызвала бурную реакцию в обществе. Жители города потребовали организовать расследование, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести тщательную проверку.
Рассказ соседки
Алеся Корчикова в студии программы «Мужское / Женское» поделилась, что у нее сложились хорошие отношения с 10-летним Денисом. Их знакомство произошло после того, как мальчик обидел ее дочь, и женщина решила разобраться в ситуации. Вскоре она узнала о неблагополучном положении семьи несовершеннолетнего и решила оказать ему поддержку. По словам Алеси, мальчик пьет и курит. На текущий момент Денис находится в приюте и не посещает школу.
В октябре мать Алеси обнаружила Дениса в бессознательном состоянии в подъезде. Она немедленно позвонила в экстренную службу и попыталась связаться с отцом мальчика, но тот отказался принять его к себе. В итоге ребенка поместили в приют.
Соседи и продавец местного магазина утверждают, что отец несовершеннолетнего также злоупотребляет алкоголем и выгоняет ребенка на улицу в морозные ночи. Его сожительница не проявляет интереса к мальчику, и семья не справляется с воспитанием. В результате Денис вызывает страх у жителей двора, угрожает людям на улицах, повреждает автомобили и ночует в подъездах.
Мнение отца мальчика
Отец мальчика, Артем Артюхов, рассказал, что в последний раз сын сбежал из его дома. Отношения между ними не сложились. Мужчина много работает и утверждает, что ему трудно справляться с воспитанием сына, поэтому Денис часто оставался под присмотром его сожительницы Юлии Жуковой.
Артем пояснил, что развелся с матерью Дениса, когда мальчику было три года. В студии мужчина заявил, что в браке Татьяна не уделяла должного внимания ребенку. Она часто оставляла сына одного. Однажды, когда Денису было полтора года, он нашел зажигалку, поджег пуховик и получил серьезные ожоги.
После развода мать забрала сына и не стала требовать от отца алиментов. Артем не видел Дениса шесть лет.
Артюхов признает, что сын ворует в магазинах и крадет деньги, но не знает, как решить эту проблему. Он также не готов отказаться от мальчика и отдать его в детский дом. Мужчина признаётся, что иногда употребляет алкоголь и не имеет достаточных средств, чтобы приобрести для ребёнка даже кровать и стол для занятий.
Позиция матери
Татьяна, мать 10-летнего Дениса, решительно отказывается брать сына к себе и заниматься его воспитанием.
«Я не хочу им заниматься. Мне всё равно на его дальнейшую судьбу. Что он, где он, ночует он дома, не ночует. Правда, честно, мне всё равно на этого ребёнка. Пусть делает, что хочет. Пусть его побьют, пусть его посадят. Да хоть убьют, по барабану мне!» — сказала женщина.
Экспертное мнение
Директор межрегионального комитета по защите прав детей Павел Пугачёв сообщил, что с 2023 года семья была признана находящейся в социально опасном положении. По его данным, родители неоднократно привлекались к административной ответственности. Эксперты студии единогласно пришли к тому, что мать Дениса следует лишить родительских прав, а мальчика передать в профессиональную приемную семью.