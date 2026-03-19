В Приангарье задержали членов банды, похитивших двух человек
В Ангарске задержали троих жителей Иркутской области по подозрению в похищении двух мужчин. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
На днях местная жительница стала свидетельницей похищения своих знакомых. Она увидела, как их насильно посадили в автомобиль и увезли.
Один из похищенных сумел сбежать и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили адрес, где удерживали второго мужчину, освободили его и задержали трех подозреваемых в возрасте от 36 до 46 лет.
Во время ареста один из фигурантов оказал сопротивление и нанес травму полицейскому. В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела, все трое подозреваемых заключены под стражу.
