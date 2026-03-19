Зыбучий песок засосал женщину с маленькой дочерью
В британском графстве Эссекс женщину и ее маленькую дочь спасли из зыбучего песка. Об этом информирует BBC News.
Инцидент произошёл в городе Саутенд-он-Си. Играя на пляже, девочка внезапно оказалась в зыбучем песке по колено. Ее мать поспешила на помощь. Вскоре она ступила на опасный участок, который тут же поглотил её до пояса.
Женщина и девочка начали звать на помощь. На их крики откликнулись четверо сотрудников ближайшего парка развлечений и водитель грузовика, который прогуливался с дочерью. Они бросили им веревки и сумели вытащить пострадавших из песка. Сначала спасли несовершеннолетнюю, а потом ее мать.
