В Пушкине нашли тело пропавшего подростка, его мог зарезать сверстник из-за девушки
В Пушкине обнаружено тело 17-летнего юноши, пропавшего несколько дней назад. По предварительным данным, его убил сверстник из-за девушки. Об этом информирует 78.ru.
16 марта молодой человек покинул свой дом и больше не выходил на связь. Сегодня утром его труп нашли рядом со станцией Кондакопшино. На теле обнаружили следы от ножа.
Задержан 16-летний юноша, которого поймали на месте преступления. Согласно предварительной информации, между молодыми людьми произошёл конфликт из-за девушки. Подозреваемый нанёс сопернику удар ножом, после чего попытался скрыть следы, закопав тело.
