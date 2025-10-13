Виллы, алкоголь и жена-украинка: Турция экстрадирует Бориса Вольфмана — 14 лет скрывавшегося олигарха по делу о торговле органами
Турция согласилась экстрадировать олигарха Бориса Вольфмана, который на протяжении 14 лет скрывался от российских властей. Он известен как «чёрный трансплантолог». Все эти годы Вольфман жил в Турции с супругой-украинкой, наслаждаясь роскошной жизнью. Теперь его ожидает наказание в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Торговля органамиГражданин Украины и Израиля Борис Вольфман недавно попался в аэропорту Внуково. Его подозревают в торговле органами. В течение 14 лет он жил в Турции, наслаждаясь роскошной жизнью: виллы, элитный алкоголь и молодая жена-украинка. В прошлом году депутат Талат Динджер поднял вопрос о Вольфмане на заседании парламента. Он рассказал, что Интерпол разыскивает его по «красному уведомлению» из-за обвинений в торговле органами и умышленном причинении смерти. Вместо того чтобы сидеть за решёткой, мужчина продолжал вести роскошный образ жизни и занимался легальным бизнесом.
Пропажа детейПосле разрушительного землетрясения в 2023 году он даже открыл полевой госпиталь для помощи пострадавшим. Но там пропали несколько раненых детей. Это вызывает подозрения, что он мог продолжать свою преступную деятельность даже в Турции.
Начал свою деятельность в молодом возрастеНесмотря на запросы депутата в Министерство юстиции, экстрадиция Бориса Вольфмана в Россию произошла только сейчас.
Следствие утверждает, что с 2006 по 2008 год Вольфман входил в международную преступную группу, которая занималась торговлей людьми для изъятия органов и их дальнейшей продажей в теневой трансплантологии. Он и его сообщники обманом привлекали людей из России, убеждая их поехать в Косово и согласиться на операцию по удалению почек за деньги. В одной из частных клиник в Приштине донорам нанесли серьезные травмы.
По данным следствия, Вольфман начал свою деятельность в молодом возрасте и вскоре стал главой этой группы. Он искал людей с низким доходом в России, Казахстане, Молдавии и Украине, предлагая им деньги за «небольшую операцию». Как сообщала французская газета Le Monde, жертв отправляли в Стамбул, а затем в Приштину, где в клинике Medicus у них изымали почки. После операций доноров без должного ухода возвращали домой. Один молодой человек из России после таких процедур остался полностью парализован. Многие другие также столкнулись с серьезными последствиями. Изъятые органы пересаживали богатым клиентам из Израиля и Германии, которые платили за такие операции от 80 до 100 тысяч евро.
Хозяин мясной лавкиВластям Косово было трудно не заметить, что в страну с не самой лучшей медициной приезжало много иностранцев с целью лечения. В конце 2008 года в аэропорту Приштины один молодой человек потерял сознание. Когда приехала скорая, выяснилось, что у него только что удалили почку. Игнорировать это стало невозможно, и началось расследование.
Оказалось, что торговлю органами организовали выходцы из Израиля и Турции. Полиция провела аресты как в Косово, так и в Израиле, куда успели сбежать некоторые участники преступной группы. Виновные получили небольшие тюремные сроки, но Борис Вольфман смог избежать наказания.
Этот предприимчивый преступник обосновался в Турции. На его розыск подали запросы из России, Израиля, Косово и Украины. Но Турция не спешила выдавать «хозяина мясной лавки». Некоторые СМИ даже писали о том, как Вольфман с молодости искал способы заработать, занимался поставками фруктов и овощей из Турции в Израиль, а затем открыл бизнес по торговле цитрусами и маслом канолы.