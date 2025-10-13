Россиянин приставал к школьницам во «Вкусно — и точка» и просил его потрогать
В Красноярске в кафе «Вкусно — и точка» на Театральной площади мужчина приставал к школьницам и просил их потрогать себя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Согласно информации ведомства, посетитель настойчиво пытался познакомиться с девочками. Он прикоснулся к одной из учениц, после чего подростки подняли шум. Школьницы предупредили мужчину, что они несовершеннолетние и не контактируют с незнакомыми людьми.
Дети попросили сотрудницу кафе вызвать полицию. Прибывшие правоохранители задержали мужчину. На допросе он пояснил, что находился в сильном алкогольном опьянении и не помнит, как приставал к девочкам или кого-то трогал. Мужчина принёс извинения школьницам за своё поведение.
