Россиянин приставал к школьницам во «Вкусно — и точка» и просил его потрогать

В Красноярске пьяный мужчина приставал к школьницам в кафе
Фото: Istock/Satjawat Boontanataweepol

В Красноярске в кафе «Вкусно — и точка» на Театральной площади мужчина приставал к школьницам и просил их потрогать себя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.



Согласно информации ведомства, посетитель настойчиво пытался познакомиться с девочками. Он прикоснулся к одной из учениц, после чего подростки подняли шум. Школьницы предупредили мужчину, что они несовершеннолетние и не контактируют с незнакомыми людьми.

Дети попросили сотрудницу кафе вызвать полицию. Прибывшие правоохранители задержали мужчину. На допросе он пояснил, что находился в сильном алкогольном опьянении и не помнит, как приставал к девочкам или кого-то трогал. Мужчина принёс извинения школьницам за своё поведение.

