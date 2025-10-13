Россиянин приставал к школьницам во «Вкусно — и точка» и просил его потрогать

13 октября 2025, 12:58

В Красноярске пьяный мужчина приставал к школьницам в кафе

Фото: Istock/Satjawat Boontanataweepol

В Красноярске в кафе «Вкусно — и точка» на Театральной площади мужчина приставал к школьницам и просил их потрогать себя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.