Убивший из-за ревности девушку подросток из Приангарья страдал паранойей

13 октября 2025, 14:19

Фото: iStock/SAKDAWUT14

В Приангарье расследуется дело о подростке, который зарезал свою бывшую девушку и её соседку из-за ревности. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 16-летний Иван страдал паранойей и был одержим отношениями с восьмиклассницей Василиной.





Как стало известно, Василина была хорошисткой, активной участницей школьных мероприятий по краеведению и литературе. Иван, ученик девятого класса, не скрывал своих чувств к девушке и гордился ими, сообщили его родители. До трагедии парень вел себя спокойно, хотя и был замкнут и сосредоточен на отношениях с Василиной.





«На вопрос, ревновал ли Иван свою девушку, он ответил: «Очень сильно», — передает источник.