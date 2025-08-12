«Выворачивал мне голову»: маньяк держал женщин в рабстве, избивал, травил антифризом, насиловал и заставлял ткать иконы
В начале 1990-х годов на окраине Вятских Полян, маленького провинциального городка, маньяк и убийца Александр Комин копал бункер под своим гаражом, мечтая создать своеобразное царство рабов. Он заманивал женщин в подвал, заставлял их трудиться и подвергал жестоким истязаниям. Что же происходило в этом бункере Комина? Почему пленницы не могли сбежать? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сувениры из шкур черных кошекАлександр Комин, родившийся 24 мая 1953 года в Вятских Полянах, вырос в простой рабочей семье. После окончания восьми классов он бросил учебу и попал в тюрьму за участие в драке, в результате которой двое людей получили серьезные травмы. В заключении он заинтересовался рассказами сокамерника о том, как тот заставлял бомжей писать иконы и картины для продажи и держал их в рабстве. После освобождения Комин решил освоить швейное мастерство и стал модельером, но его диплом не обеспечил ему стабильную работу. Он работал электриком, разнорабочим и сторожем, а затем кочегаром, где познакомился с инженером Александром Михеевым. Вдохновленный идеями сокамерника, Комин предложил Михееву создать собственное предприятие с использованием невольников для выращивания ягод и овощей на продажу, а также разведения черных кошек для производства сувениров из их шкур.
Личные рабыниПозже Комин решил организовать швейное производство, где будут работать его личные рабыни. В качестве цеха они выбрали гараж Александра. Понимая, что держать пленниц в гараже с хорошей слышимостью — не самая удачная идея, Комин и Михеев решили построить укрепленный подвал под ним. На создание бункера мужчины потратили целых четыре года. Соседи по гаражам замечали, как Комин выносит ведра с землей, но он уверял их, что занимается выращиванием огурцов и разводит нутрий для продажи. В 1994 году бункер глубиной 9 метров был завершен, его площадь составила 15 квадратных метров. К лестнице в подземелье Комин провел высокое напряжение на случай, если пленницы попытаются сбежать. Для звукоизоляции стены оббили матрасами, а внутри установили столы и кровати, купили две швейные машинки и ткани. Рабынь они искали среди женщин с асоциальным образом жизни. Одну из них, 33-летнюю Веру Толпаеву, Михеев встретил в декабре 1994 года.
Убийство свидетеляТолпаева сама начала разговор с Михеевым, попросив закурить. Вскоре она согласилась выпить с Александром и отправилась с ним в гараж. После того как женщина немного выпила, сообщники подсыпали ей клофелин. Очнувшись, Толпаева в бункере, где Комин и Михеев сообщили ей, что теперь она будет жить в подвале и заниматься шитьем. Попытавшись сбежать, женщина столкнулась с жестокостью своих похитителей. Комин регулярно избивал ее резиновым шлангом и железными цепями, насиловал и угрожал убийством. Запуганная пленница согласилась выполнять все требования, но у нее не получалось шить. Тогда Комин потребовал, чтобы Толпаева порекомендовала кого-то из знакомых для работы в качестве рабыни. Она назвала свою приятельницу, 35-летнюю Татьяну Мельникову, и указала ее адрес. В 1995 году Комин пришел по этому адресу и неожиданно встретил своего бывшего сокамерника Николая Малых, который оказался сожителем Татьяны. Маньяк предложил Николаю выпить за встречу в своем гараже, и тот согласился, взяв с собой подругу. Комин и Михеев напоили гостей водкой с клофелином, а затем спустили Татьяну в бункер. Николая они посчитали слишком опасным, чтобы оставить в живых, поэтому раздели его до нижнего белья и отвезли на ближайшее поле. Одежду подельники разбросали рядом, чтобы следствие решило, что он сам разделся и уснул в сугробе. Окоченевшее тело Николая было найдено через несколько дней случайными прохожими. Учитывая его склонность к алкоголю, милиционеры решили, что это был несчастный случай.
Издевался над пленницамиКомин издевался над пленницами, заставляя их шить халаты и нижнее белье. В случае неповиновения он угрожал расправой. Женщины получали скромное питание и мылись раз в неделю. Чтобы расширить производство, Комин решил привести нового раба, им оказался 37-летний Евгений Шишов, который был алкоголиком. Однако Комин, опасаясь, что Шишов может отключить питание, решил его убить. Он привязал мужчину к самодельному электрическому стулу и приказал пленницам нажать на кнопки. Толпаева выполнила приказ, и Шишов мгновенно умер от удара током.
Отпустил на свободуОслушавшаяся приказов Мельникова была жестоко избита, в то время как Толпаева стала любимицей маньяка. Однажды Комин отпустил её на свободу с заданием найти и привести новую жертву в бункер. Находясь на свободе, Толпаева не обратилась в милицию, а выполнила приказ маньяка. 16 июля 1995 года она привела в гараж 36-летнюю безработную Татьяну Козикову, недавно освободившуюся из колонии, где она работала поваром.
В бункере новая пленница была подвергнута избиениям, но продолжала сопротивляться и защищала Мельникову. Козикова сделала для неё самодельный оберег — завернутую в полиэтилен записку с молитвой. Измученная Мельникова задумывалась о самоубийстве, но Козикова отговорила её, пообещав организовать побег. Козикова выяснила, что Комин отключает электричество на лестнице, когда спускается в бункер. Она использовала этот момент, чтобы запереть маньяка в одной из комнат и попыталась сбежать вместе с подругой. Однако Комин выбил дверь и поймал женщин, после чего жестоко наказал их.
«Он бил меня так сильно, что сам оказался в крови — брызги крови, кожа лопалась. Потом он взял шланг и выворачивал мне голову. Он поджигал мне руки свечкой», — вспоминала одна из пленниц.
После избиения маньяк предложил женщинам выбрать наказание: разрезать им рты от уха до уха или сделать татуировки со словом «раб» на лбу. Пленницы выбрали второй вариант, и тогда Комин изуродовал их лица, добавив к слову линии слёз под глазами. Татуировки плохо заживали и гноились. Чтобы предотвратить побеги, маньяк прикрепил кандалы на стены бункера: перед спуском в подвал он сигналил лампой. После этого женщины должны были надеть оковы на шею и руки и положить ключи на стол.
Внезапно исчезлаОднажды Комин отправил Толпаеву на поиски новой жертвы, но та внезапно исчезла. Искать другую рабыню маньяк решил сам. В 1996 году маньяк Комин привел в гараж 27-летнюю Татьяну Назимову, страдающую психическим заболеванием. Он сделал ее своей любовницей, назвав Оксаной. Вместе с пленницами они шили ризы для священников и ткали иконы. Комин даже пытался продать герб местным властям. Чтобы увеличить доход, он установил теплицу для выращивания огурцов, но после разговора с владельцем соседнего гаража о невыносимой жаре решил разобрать теплицу, чтобы избежать рисков.
Отравил антифризомВ 1997 году маньяк Комин встретил сбежавшую Толпаеву и, притворившись, что рад ее видеть, предложил вернуться к нему. На самом деле он хотел отомстить за ее побег. Комин жестоко расправился с Толпаевой, подвергнув ее пыткам и приказал другим пленницам сделать ей инъекцию тормозной жидкостью. Она мучилась 15 часов, прежде чем умерла, после чего ее тело было сброшено в реку Вятку. Другой жертвой стала его любовница Назимова, страдающая лейкозом. Комин морил ее голодом и в конце концов отравил антифризом. Он попытался избавиться от тела, но был вынужден бросить его и сбежать, заметив прохожего.
Похищение и пленениеВ конце 1996 года в бункер маньяка Комина попала 22-летняя Ирина Ганюшкина. Девушка, стремившаяся заняться предпринимательством, оказалась в ловушке после того, как её соседка Вера Толпаева предложила ей встретиться со знакомым, который мог помочь с финансами. Вместо этого Ирина была опоена и похищена. В бункере Ирина столкнулась с ужасами насилия и угроз. Маньяк Комин заявил ей, что «отсюда выходят только вперед ногами». Несмотря на свои страдания, Ганюшкина нашла надежду, когда в подвал спустился Михеев, знакомый с детства. Однако он не только не помог ей, но и изнасиловал.
Комин проявил интерес к Ганюшкиной и даже организовал праздничный стол для пленниц в честь 8 Марта. Чтобы усыпить его бдительность, Ирина согласилась подыграть маньяку, что привело к его просьбе о детях. Она убедила его, что не сможет выносить ребенка в бункере. В середине апреля 1997 года Комин выгнал из своей квартиры предыдущую сожительницу и поселил там Ирину. Ситуация ухудшилась, когда Комин сообщил Ирине о своем намерении засыпать бункер землей вместе с пленницами. Понимая, что время на исходе, Ганюшкина решила бежать. Она обратилась в милицию, но её слова сначала не были восприняты всерьез. Убедившись в необходимости действий, она настояла на встрече со знакомым оперативником.