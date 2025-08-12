The Sun: в Бразилии бывшие супруги спрыгнули с парапланом с холма и погибли
Бывшие супруги погибли при крушении параплана в Бразилии. Об этом пишет британская газета The Sun.
Трагический инцидент произошел днем 8 августа. 29-летний инструктор по парапланеризму Луан Калор Каннелас Гомеш да Силва и его экс-супруга Ванесса ду Насименту Алвес разбились в городском парке Нитерой. Они вместе спрыгнули с холма и в какой-то момент потеряли контроль над управлением. Прибывшие на место медики не смогли спасти их. Трехлетняя дочь пары осталась сиротой.
Таблоид отмечает, что за пять дней до смерти бразилец совершил подобный прыжок с двумя пассажирами. В данный момент точные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Читайте также: