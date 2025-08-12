Парень в Подмосковье сломал член во время секса и заплатил 1,2 млн за операцию
В Подмосковье врачи столкнулись с редким и тяжёлым случаем травмы полового органа, произошедшим во время неосторожного полового акта с лёгким алкогольным опьянением.
По сообщению хирурга-андролога Марка Гадзияна, к медикам поступил мужчина с переломом пениса — разрывом кавернозного тела, сопровождавшимся массивным внутренним кровотечением. Объём гематомы достигал примерно литра, а сам орган увеличился до размеров «крупного баклажана».
Инцидент случился в позе наездницы, когда активные движения партнёрши привели к разрыву тканей. Благодаря своевременно проведённой операции мужчине удалось избежать угрозы жизни и некротических осложнений, но после вмешательства у пациента отмечались проблемы с потенцией. В настоящее время рассматривается установка протеза члена — предпочтительнее трёхкомпонентная модель, которая даёт возможность регулировать размер; по словам врача, такая имплантация обойдётся примерно в 1,2 млн рублей. «Собственно, это и есть цена перелома и той травмы во время бурного секса», — отметил доктор.
Ранее гинеколог также давал предупреждение любителям интимных приключений на природе: секс в реке, бассейне и других водоёмах повышает риск попадания в половые пути нежелательных бактерий и инфекций, поэтому к таким экспериментам стоит подходить с осторожностью.
