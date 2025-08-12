NYP: в США мать пытала детей, заставляя их выглядеть больными ради сбора денег
В США мать пытала троих здоровых детей, заставляя их выглядеть больными ради сборов средств на «лечение». Об этом пишет газета New York Post.
34-летняя Джордан Бордерс из Миннесоты на протяжении пяти лет жестоко обращалась со своими детьми. Женщина сливала кровь девятилетнему сыну, чтобы он выглядел бледным и сонным, заставляла дочь носить ненужный слуховой аппарат, а другого сына – гипс без медицинских показаний. По словам самих детей, мать била их шнурами, ремнями и ложками, угрожала лишить еды и даже убить, а на приемах у врачей вызывала у них рвоту.
В 2022 году врачи обнаружили у одного из мальчиков опасно низкий уровень гемоглобина, что привело к расследованию. Как выяснилось, женщина использовала поддельные диагнозы и получала деньги по программе Medicaid. В итоге ее приговорили к 39 годам колонии. Дети теперь находятся под опекой государства.
