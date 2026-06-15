15 июня 2026, 15:58

Фото: iStock/zoka74

Рождество 2013 года стало черной датой для семьи из Саратова. В квартире на улице Топольчанской, в Ленинском районе, родные готовились сразу к двум свадьбам. Старшая дочь должна была выйти замуж через неделю. Младшая планировала через две. Вечером близкие собрались за праздничным столом и встретили Рождество. Но к утру в доме произошла кровавая драма. Один из будущих мужей взял нож в руки. Вместо радостных сборов семье пришлось вызывать скорую. Подробности этой истории — в материале «Радио 1».





Содержание Ничто не предвещало беды Случилась трагедия Готовый план Криминальное прошлое Просил помощи Приговор

Ничто не предвещало беды

Фото: iStock/Polina Ronca

Случилась трагедия

Готовый план

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Криминальное прошлое

Просил помощи

Приговор