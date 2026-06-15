Вместо праздника — двойное убийство: в Саратове жених расправился с людьми из-за лотерейного билета. Что известно?
Рождество 2013 года стало черной датой для семьи из Саратова. В квартире на улице Топольчанской, в Ленинском районе, родные готовились сразу к двум свадьбам. Старшая дочь должна была выйти замуж через неделю. Младшая планировала через две. Вечером близкие собрались за праздничным столом и встретили Рождество. Но к утру в доме произошла кровавая драма. Один из будущих мужей взял нож в руки. Вместо радостных сборов семье пришлось вызывать скорую. Подробности этой истории — в материале «Радио 1».
Ничто не предвещало беды51-летняя Марина Александровна жила в Саратове вместе с двумя дочерьми. Анне было 26 лет, Светлане — 23. Обе девушки собирались замуж. Старшая дочь познакомилась со своим женихом за четыре месяца до трагедии. Его звали Павел Радзиевский. Высокий, обаятельный, с хорошей работой, он быстро вошел в семью. Влюбленные строили большие планы. Они хотели сыграть свадьбу, а потом купить квартиру в том же доме, где жила Марина. Вскоре Анна узнала о беременности. После этого торжество решили не переносить на лето. Пару ждали в загсе гораздо раньше.
Светлана уже год встречалась со своим ровесником Максимом. Молодые тоже решили не тянуть со свадьбой. Они выбрали тот же месяц, чтобы устроить для родных двойной праздник. Рождество обе пары встретили в квартире Марины Александровны. Все собрались за столом, выпили и спокойно разговаривали. Ничто не предвещало беды.
Случилась трагедияОколо трех-четырех часов утра в квартире случилась трагедия. Позже официальный представитель СУ СК РФ по Саратовской области Анна Марусова рассказала, как, по версии следствия, развивались события. По ее словам, после застолья все легли спать. Ночью жених старшей дочери встал, прошел на кухню, взял нож и напал на хозяйку квартиры. На шум прибежали Анна и Максим. Они попытались остановить его, но тоже попали под удары.
Марину Александровну врачам удалось спасти. Ее доставили в реанимацию, и она выжила. Анна и жених Светланы Максим погибли на месте. Следователи насчитали у молодого человека четыре ножевых ранения. Младшая дочь тоже едва не стала жертвой. Светлана выбежала из комнаты и увидела, как нападавший расправляется с Максимом. Девушка успела выбежать из квартиры. Мужчина бросился следом, но соседи укрыли ее у себя. Именно они вызвали полицию и скорую помощь. Жильцы фактически спасли ей жизнь. Когда мужчина не нашел россиянку, он скрылся. После этого начались его поиски.
Готовый планРодные погибших почти сразу решили, что Павел готовил расправу заранее. Первые подозрения вызвала его страница в соцсети. Перед Новым годом он стер почти все снимки. Оставил только одну старую фотографию, где выглядел заметно худее. Тогда же он удалил из списка всех друзей. Тетя Максима вспоминала, что ее племянник всегда хорошо отзывался о Павле. По ее словам, парень считал его приятным человеком и говорил, что у того доброе лицо.
Насторожил родственников и еще один эпизод. После праздников сестры собирались поехать к отцу в Красный Кут вместе с женихами. Однако Павел ехать не захотел. На вопросы он ответил коротко: «Я вам сюрприз готовлю». Когда Светлана уточнила, о чем речь, он сказал: «Все узнаете». За несколько дней до трагедии убийца попросил у Светланы шесть тысяч рублей. Он заявил, что на улице его избили и ограбили. Позже близкие допустили, что эти деньги могли понадобиться ему для побега.
Криминальное прошлоеПавел работал на мясокомбинате обвальщиком и уверенно обращался с ножом, поэтому семья погибших всерьез его боялась: родные опасались, что он может напасть снова, и пока полиция его искала, жили в постоянном напряжении. Позже стали известны и другие факты его биографии. Оказалось, что ранее юноша уже был судим: несколько лет назад он жестоко избил двух человек, один из пострадавших умер, и за это преступление Радзиевский провел в колонии семь лет. Освободившись в 2011 году, он поселился в Саратове, и так «парень с добрым лицом», как его называл Максим, оказался человеком с тяжелым криминальным прошлым.
Однако и этим дело не ограничивалось. За несколько дней до кровавой расправы Павел совершил еще одно преступление: пришел в гости к знакомому, дождался, пока тот уснет, украл мобильный телефон, затем продал его на рынке, а все вырученные деньги потратил на лотерейные билеты. Азартные игры давно стали частью его жизни, на них уходили почти все его деньги, и средств ему постоянно не хватало. После убийства Павел скрывался восемь дней, но его нашли и задержали. Уже на первом допросе он признал вину.