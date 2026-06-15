15 июня 2026, 10:29

SHOT: Россиянке диагностировали смерть мозга после местного вина на Бали

Фото: iStock/peterscode

Россиянке диагностировали смерть мозга после полбутылки местного вина на Бали. За жизнь туристки из Сочи борются более двух недель. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.