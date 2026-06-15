Россиянке диагностировали смерть мозга после местного вина на Бали
Россиянке диагностировали смерть мозга после полбутылки местного вина на Бали. За жизнь туристки из Сочи борются более двух недель. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В Денпасаре врачи диагностировали у 50-летней Анны смерть мозга. В большинстве стран, включая Россию, этот диагноз приравнивается к смерти. Родственники и близкие туристки настаивают на дополнительных обследованиях для подтверждения диагноза. В ближайшее время ей назначат компьютерную томографию.
1 июня женщина выпила местное вино, которое продаётся в магазинах, но уже через несколько часов почувствовала себя плохо. У неё обнаружили отравление метанолом. Анна провела более двух недель в больнице.
Важно отметить, что от этого же вина в прошлом году умер другой россиянин. Он провёл месяц на аппарате ИВЛ, и медики несколько раз фиксировали у него смерть мозга. 22 ноября прошлого года он скончался. На его лечение было потрачено более миллиона рублей.
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