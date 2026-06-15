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Россиянке диагностировали смерть мозга после местного вина на Бали

SHOT: Россиянке диагностировали смерть мозга после местного вина на Бали
Фото: iStock/peterscode

Россиянке диагностировали смерть мозга после полбутылки местного вина на Бали. За жизнь туристки из Сочи борются более двух недель. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



В Денпасаре врачи диагностировали у 50-летней Анны смерть мозга. В большинстве стран, включая Россию, этот диагноз приравнивается к смерти. Родственники и близкие туристки настаивают на дополнительных обследованиях для подтверждения диагноза. В ближайшее время ей назначат компьютерную томографию.

1 июня женщина выпила местное вино, которое продаётся в магазинах, но уже через несколько часов почувствовала себя плохо. У неё обнаружили отравление метанолом. Анна провела более двух недель в больнице.

Важно отметить, что от этого же вина в прошлом году умер другой россиянин. Он провёл месяц на аппарате ИВЛ, и медики несколько раз фиксировали у него смерть мозга. 22 ноября прошлого года он скончался. На его лечение было потрачено более миллиона рублей.

Екатерина Коршунова

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