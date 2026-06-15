С начала 2026 года в Кузбассе утонули семь человек
В Кемеровской области с начала 2026 года утонули семь человек, в том числе один ребенок. Такие данные привел заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Кузбассу Ярослав Максимов.
За этот же период прошлого года при купании в водоемах региона погибли девять человек, из них — пять детей. Отмечается, что за 15 дней текущего лета уже утонули три кузбассовца, пишет VSE42.RU.
Последний трагический случай произошел 14 июня. Так, по данным «Сiбдепо», на Красном озере в Кемерове.
«На место прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и водолазы», — говорится в материале издания.
По предварительным данным, мужчины вытащили из воды человека, однако признаков жизни он уже не подавал. При этом купаться в Красном озере официально запрещено, поскольку вода не соответствует нормативам, а дно не обследовано. Тем не менее многие кемеровчане этот запрет игнорируют.