С начала 2026 года в Кузбассе утонули семь человек

15 июня 2026, 12:14

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Кемеровской области с начала 2026 года утонули семь человек, в том числе один ребенок. Такие данные привел заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Кузбассу Ярослав Максимов.





За этот же период прошлого года при купании в водоемах региона погибли девять человек, из них — пять детей. Отмечается, что за 15 дней текущего лета уже утонули три кузбассовца, пишет VSE42.RU.



Последний трагический случай произошел 14 июня. Так, по данным «Сiбдепо», на Красном озере в Кемерове.





«На место прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и водолазы», — говорится в материале издания.