Россиянам объяснили, чем грозит попытка завести двигатель в машине, пострадавшей от ливня

15 июня 2026, 13:20

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Из-за мощных ливней, обрушившихся на ряд российских регионов в минувшие выходные, множество автомобилей оказались практически полностью скрыты под водой. О том, как действовать владельцам такой техники и реально ли привести её в порядок без помощи профессионалов, «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский.





Как пояснил эксперт, если вода ещё позволяет добраться до аккумулятора, первым делом следует отсоединить от него клемму — это уменьшит риск короткого замыкания. Если же машина затоплена целиком, предпринимать что-либо бессмысленно: из-за обильного попадания влаги произойдут замыкания, и большинство электронных модулей выйдут из строя. Категорически нельзя пытаться запустить мотор — это приведёт к гидроудару и мгновенному разрушению двигателя.



Справиться с последствиями затопления самостоятельно, не имея специального оборудования и навыков, практически невозможно — потребуется помощь профессионалов.

«Автомобиль следует эвакуировать в сервис, желательно специализирующийся на конкретной марке, где досконально знают ее устройство», — советует Осмоловский.

«Это очень долгий и кропотливый труд, который может занимать несколько месяцев. Владельцу придется набраться терпения», — поясняет специалист.