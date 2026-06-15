Россиянам объяснили, чем грозит попытка завести двигатель в машине, пострадавшей от ливня
Из-за мощных ливней, обрушившихся на ряд российских регионов в минувшие выходные, множество автомобилей оказались практически полностью скрыты под водой. О том, как действовать владельцам такой техники и реально ли привести её в порядок без помощи профессионалов, «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский.
Как пояснил эксперт, если вода ещё позволяет добраться до аккумулятора, первым делом следует отсоединить от него клемму — это уменьшит риск короткого замыкания. Если же машина затоплена целиком, предпринимать что-либо бессмысленно: из-за обильного попадания влаги произойдут замыкания, и большинство электронных модулей выйдут из строя. Категорически нельзя пытаться запустить мотор — это приведёт к гидроудару и мгновенному разрушению двигателя.
Справиться с последствиями затопления самостоятельно, не имея специального оборудования и навыков, практически невозможно — потребуется помощь профессионалов.
«Автомобиль следует эвакуировать в сервис, желательно специализирующийся на конкретной марке, где досконально знают ее устройство», — советует Осмоловский.
В мастерских салон разбирают практически до голого металла: извлекают сиденья, ковровые покрытия, приборную панель, демонтируют все электронные блоки, разъёмы и проводку. Каждый компонент тщательно проверяют, очищают, просушивают, ремонтируют или заменяют. Аналогичным образом поступают с подкапотным пространством.
«Это очень долгий и кропотливый труд, который может занимать несколько месяцев. Владельцу придется набраться терпения», — поясняет специалист.
По оценке Осмоловского, восстановлению подлежат примерно 90 процентов утонувших автомобилей. Но иногда выходит из строя настолько много блоков, что ремонт обходится дороже покупки аналогичной подержанной машины того же возраста. В таком случае, резюмирует эксперт, выгоднее продать автомобиль на запчасти.