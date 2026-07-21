21 июля 2026, 03:45

Фото: iStock/Alexander Semenov

Отдых в бутик-отеле Agarani Estate в Кахетии закончился для двух туристок нападением и обращением в полицию. По словам пострадавших, мужчина ворвался в их номер, услышал русскую речь и ударил одну из девушек в лицо. МВД Грузии сообщило о задержании подозреваемого. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что произошло в Agarani Estate Фраза «Ты в моей стране» попала на видео Почему мужчина узнал номер туристок Версия отеля: жалобы гостей свадьбы и шампанское на пульте Юлия попала в больницу с переломом носа МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого Рейтинг отеля снизился после публикации ролика

Что произошло в Agarani Estate

Фраза «Ты в моей стране» попала на видео

Фото: iStock/Backiris

Почему мужчина узнал номер туристок

Версия отеля: жалобы гостей свадьбы и шампанское на пульте

Юлия попала в больницу с переломом носа

Фото: iStock/bruev

МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого

Рейтинг отеля снизился после публикации ролика