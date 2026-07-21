Отдых в бутик-отеле Agarani Estate в Кахетии закончился для двух туристок нападением и обращением в полицию. По словам пострадавших, мужчина ворвался в их номер, услышал русскую речь и ударил одну из девушек в лицо. МВД Грузии сообщило о задержании подозреваемого. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Что произошло в Agarani Estate
Полина и Юлия приехали в Кахетию, чтобы встретиться с друзьями. Они остановились в Agarani Estate — бутик-отеле примерно в двух часах езды от Тбилиси. Вечером подруги разговаривали на балконе своего номера. Как рассказала Полина, вскоре к ним ворвался незнакомый мужчина. Он говорил по-английски, ругался и возмущался русской речью. Юлия попыталась вывести гостя из комнаты. После этого, по версии девушек, незнакомец ударил её кулаком в лицо. От удара она упала на пол.
Фраза «Ты в моей стране» попала на видео
Полина сняла конфликт на телефон. На записи слышно, как Юлия говорит мужчине, что он зашёл в чужой номер. В ответ агрессор произносит фразу на английском: «А ты в моей стране». Затем он угрожает девушкам и упоминает своих братьев. Пострадавшие считают, что причиной ссоры стала именно русская речь. Полина украинка, однако много лет живёт в России.
Почему мужчина узнал номер туристок
Отдельные вопросы у девушек появились к сотрудникам гостиницы. По словам Полины, на ресепшене незнакомцу сообщили, в каком номере они живут. После конфликта она потребовала объяснений у администрации. Также девушка заявила, что отель заблокировал её аккаунт в сервисе бронирования и отзывов. Эти утверждения вызвали резкую реакцию в соцсетях. Пользователи задавались вопросом, почему персонал раскрыл данные постоялиц постороннему человеку.
Версия отеля: жалобы гостей свадьбы и шампанское на пульте
Администрация Agarani Estate дала свою оценку ситуации. Представители гостиницы назвали случившееся «неудачным событием». Согласно их версии, в отеле проходила свадьба. Сотрудники утверждают, что туристки находились в нетрезвом состоянии, шумели на балконе и мешали празднику. Кроме того, отель заявил, что девушки якобы открыли шампанское и залили диджейский пульт. После жалоб гостей работники поднялись в номер, чтобы разобраться в ситуации. Затем туда зашёл один из участников свадьбы. Полина и Юлия не согласны с этой версией. Они настаивают, что никого не оскорбляли и не провоцировали конфликт.
Юлия попала в больницу с переломом носа
После удара Юлия обратилась за медицинской помощью. По словам Полины, врачи диагностировали у неё перелом носа. Девушка осталась в больнице. Полина написала заявление в полицию. Она также сообщила о звонках с просьбами удалить ролик из интернета и отказаться от претензий. Девушка заявила, что не намерена забирать заявление.
МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание мужчины, которого связывают с нападением. Ему может грозить до трёх лет лишения свободы по местному законодательству. Подозреваемый изложил другую версию. Он утверждает, что подруги оскорбляли гостей свадьбы и облили аппаратуру диджея. При этом публичных доказательств этих слов не представили. Главным материалом в деле остаётся видео, которое записала Полина.
Рейтинг отеля снизился после публикации ролика
После появления видео пользователи начали массово оставлять негативные отзывы об Agarani Estate. По данным из соцсетей, рейтинг отеля снизился с пяти до трёх звёзд. Комментаторы критиковали действия персонала и требовали объяснить, каким образом посторонний человек попал в номер к туристкам. Многие также выразили тревогу за безопасность гостей гостиницы. Расследование продолжается. Окончательную правовую оценку действиям всех участников конфликта дадут грузинские правоохранительные органы.