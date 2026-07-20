Россиянин натравил пса на фельдшера скорой помощи
В Новосибирске фельдшера скорой помощи покусала собака, которую натравил пациент. Об этом информирует Информационный центр СУ СК России по региону.
Инцидент случился в июле на улице Пригородной. Бригада скорой помощи приехала по вызову к местному жителю, который был недоволен направлением в другую больницу. Мужчина выгнал на улицу собаку, чтобы та напала на женщину-фельдшера. Пёс укусил медика.
После нападения у фельдшера зафиксировали серьёзные травмы. Ранее владелец собаки уже выпускал её на других медицинских работников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение держать его на контроле.
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