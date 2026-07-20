Россиянин натравил пса на фельдшера скорой помощи

20 июля 2026, 11:26

В Новосибирске мужчина натравил пса на фельдшера скорой помощи

Фото: iStock/Milan Krasula

В Новосибирске фельдшера скорой помощи покусала собака, которую натравил пациент. Об этом информирует Информационный центр СУ СК России по региону.