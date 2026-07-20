Девушка утонула в машине после отдыха с друзьями в Красноярском крае
Россиянка утонула в машине после отдыха с друзьями в Красноярском крае. Об этом проинформировали в СК по региону.
Согласно предварительным данным, 23-летняя девушка отправилась на озеро Песчанка вместе с друзьями. Она решила отдохнуть и легла спать в автомобиле, который был припаркован на склоне.
По информации ведомства, ручник в машине не работал, а водитель оставил её на передаче. В какой-то момент двигатель неожиданно запустился, и автомобиль покатился в озеро. Девушка, находившаяся внутри, не смогла выбраться и погибла.
В настоящее время ведется проверка по факту случившегося. Обстоятельства трагедии выясняются.
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