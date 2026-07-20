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Из-за пожара в премиальном жилом комплексе Москвы эвакуировали жильцов

В центре Москвы произошёл пожар в элитном ЖК на Страстном бульваре
Фото: Istock / Mikhail Yakovlev

В центре Москвы произошёл пожар в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре». По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, возгорание возникло в мансардной части здания.



Предварительно, загорелись строительные материалы на площади около 10 квадратных метров. По информации источника, существовала угроза дальнейшего распространения огня, в связи с чем была проведена частичная эвакуация жителей дома.

ЖК «На Страстном бульваре» представляет собой клубный дом, построенный в стиле русского неоклассицизма. В здании расположены 37 квартир, включая пентхаусы. Стоимость апартаментов здесь начинается примерно от 147 миллионов рублей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших на данный момент не поступала. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Софья Метелева

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