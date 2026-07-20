Из-за пожара в премиальном жилом комплексе Москвы эвакуировали жильцов

20 июля 2026, 13:43

В центре Москвы произошёл пожар в элитном ЖК на Страстном бульваре

Фото: Istock / Mikhail Yakovlev

В центре Москвы произошёл пожар в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре». По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, возгорание возникло в мансардной части здания.