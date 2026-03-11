Возвращение «бога Кузи»: правда о лидере скандальной секты, методах вербовки и участии известных людей. Подробности
Недавно общественность шокировала новость о возвращении Андрея Попова, известного как «бог Кузя», лидера тоталитарной секты нулевых. Теперь мужчина может получать более 12 миллионов рублей в месяц от сети массажных салонов, где предлагают интимные услуги. О том, кто стоит за возвращением секты, как изменились методы вербовки и где скрыта правда о «боге Кузе» — в материале «Радио 1».
История выпуска
В начале 2000-х годов Андрей Попов выдавал себя за представителя РПЦ, затем — за посланника Христа, а позже объявил себя Богом. Мужчина выманивал деньги у прихожан, используя адептов и наложниц (по данным на 2014 год, у него было 22 наложницы). При обыске в квартире одной из его приближённых, Жанны Фролушкиной, в 2014 году обнаружили более 200 миллионов рублей наличными, а также экзотических животных, занесённых в Красную книгу. Родственники Андрея Попова утверждают, что он — марионетка в руках влиятельных людей.
В феврале этого года стало известно, что секта возобновила деятельность, вербуя новых адептов через сеансы массажа. Согласно информации Telegram-канала Baza, в этом участвует заслуженная артистка России и скрипачка Анастасия Чеботарева. В дополнение к основному проекту, существует инициатива под названием «Школа целителя Ивиаса». Через нее людям предлагаются разнообразные духовные практики и образовательные курсы. Кроме того, клиентам продают картины, которые, по заявлениям организаторов, способствуют «гармонизации жизни» и оказывают эмоциональную поддержку. Средняя цена таких картин составляет примерно 10 тысяч рублей.
Рассказ соседей «бога Кузи»
Соседи Андрея Попова в ток-шоу «Махалов» рассказали, что в его квартире часто слышен шум и происходят странные вещи. Они утверждают, что Попова всегда окружают несколько женщин: одна из них живет с ним, а другая приезжает на машине и увозит мужчину в неизвестном направлении.
Соседи также заметили, что Андрей не заботится о личной гигиене и не меняет одежду, из-за чего от него исходит сильный и неприятный запах.
Позиция родной сестры Андрея Попова
Анастасия Попова заявляет, что ее брата необходимо выручить из беды. Она утверждает, что Андрей — это человек с большим сердцем и открытым характером, который никогда не причинял вреда другим. Попова убеждена, что кто-то незаконно использует его имя.
Анастасия категорически отвергает любые свидетельства о преступлениях, совершенных братом. По ее мнению, Андрей действует под влиянием некой могущественной женщины, которая манипулирует им, используя его репутацию в своих целях.
Правда от настоящей жены Попова
В студии программы «Малахов» выяснилось, что Андрей Попов был женат и у него есть ребенок, о котором ранее никто не знал. Ольга Куш и Андрей Попов расторгли брак более двух десятилетий назад. У них остался сын Георгий.
Женщина рассказала журналисту ток-шоу, что Андрей ушёл от неё, когда их ребёнку исполнился год. По её словам, бывший муж фактически запретил ей думать о нём. О других аспектах их жизни Ольга предпочла не распространяться.