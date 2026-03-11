Россиянка убила ребенка и опрокинула на него плиту, инсценируя несчастный случай

11 марта 2026, 10:57

В Улан-Удэ женщина пыталась выдать гибель ребенка за несчастный случай

Фото: iStock/Fedorovekb

В Улан-Удэ женщина пыталась выдать гибель ребенка за несчастный случай. Об этом информирует СУ СК по Республике Бурятия.