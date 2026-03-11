Россиянка убила ребенка и опрокинула на него плиту, инсценируя несчастный случай
В Улан-Удэ женщина пыталась выдать гибель ребенка за несчастный случай. Об этом информирует СУ СК по Республике Бурятия.
9 марта около полудня произошел трагический случай. Женщина, кормившая своего сына из бутылочки, уснула. Проснувшись, она обнаружила, что мальчик мертв. В панике фигурантка отнесла тело на кухню, установила его на пол и перевернула на него электрическую плиту.
После этого подозреваемая отправилась в магазин, а вернувшись, вызвала скорую помощь, сообщив о том, что плита упала. Однако результаты экспертизы показали, что причиной смерти стала асфиксия. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
