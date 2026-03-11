В Петербурге нашли тело пропавшей три месяца назад 17-летней девушки

11 марта 2026, 11:09

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Тело 17-летней девушки обнаружили на берегу Лахтинского Разлива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».





По предварительной версии, погибшая могла утонуть. Специалисты уже установили её личность: предполагается, что это подросток, которая ушла из дома в начале декабря и пропала.



Спустя две недели после исчезновения следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Тело девушки обнаружили лишь через три месяца.



Родители пропавшей пока не уверены, что найденное тело принадлежит их дочери. Они намерены дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.

