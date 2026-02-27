Россиянин угнал грузовик, чтобы вытащить из кювета авто и протаранил газопровод
В Архангельской области мужчина угнал служебный КамАЗ, чтобы вытащить из кювета машину приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Житель посёлка Урдома Ленского района вместе с другом катался на личном автомобиле, но не справился с управлением и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться оттуда мужчины не смогли.
Тогда один из них отправился за подмогой.
Мужчина проник на территорию местной организации, где раньше работал, и угнал служебный грузовик. На КамАЗе он доехал до места ДТП и вытащил машину приятеля. Однако на обратном пути при развороте водитель не рассчитал габариты и задел газовую трубу, проходящую над дорогой.
Конструкция получила механические повреждения, но утечки газа удалось избежать. Позже угонщик вернул технику на базу. Полицейские нашли его по камерам. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет колонии.
