Россиянин угнал грузовик, чтобы вытащить из кювета авто и протаранил газопровод

27 февраля 2026, 10:53

Под Архангельском мужчина угнал КамАЗ, чтобы вытащить из кювета машину друга

Фото: Istock/dobryak839

В Архангельской области мужчина угнал служебный КамАЗ, чтобы вытащить из кювета машину приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.