В Екатеринбурге задержали мужчину на выходе из колонии после отбытого срока
В Екатеринбурге осужденного задержали сразу после выхода из ИК-10 строгого режима. Основанием стало новое уголовное дело, которое возбудили за четыре дня до его освобождения.
Как сообщили URA.RU в региональном ГУФСИН, постановление о возбуждении дела вынесло следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области. Мужчину подозревают по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — склонение или вовлечение в террористическую деятельность.
Операцию заранее спланировали совместно с силовыми структурами. В день освобождения обстановку у колонии контролировали сотрудники ведомств, безопасность обеспечивали бойцы спецподразделения «Россы». Задержание прошло без применения оружия и без пострадавших. После этого подозреваемого доставили к следователям УФСБ для проведения процессуальных действий.
