В Уфе врачи спасли мужчину, случайно проглотившего крупный осколок стекла

27 февраля 2026, 11:26

Фото: iStock/sudok1

Уфимские врачи успешно извлекли из пищевода местного жителя большой треугольный осколок стекла, который тот случайно проглотил. Об этом в личном блоге написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.