В Уфе врачи спасли мужчину, случайно проглотившего крупный осколок стекла
Уфимские врачи успешно извлекли из пищевода местного жителя большой треугольный осколок стекла, который тот случайно проглотил. Об этом в личном блоге написал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Мужчину доставили в больницу №21 имени В. Г. Сахаутдинова с жалобами на боль за грудиной, рвоту с кровью и затрудненное глотание. Как оказалось, за час до этого он выпил жидкость из стеклянной бутылки и случайно проглотил осколок стекла.
Эндоскопическое исследование показало, что осколок застрял в средней трети пищевода, поперек его просвета. Основная опасность заключалась в том, что на этом уровне проходят крупные сосуды, включая аорту, повреждение которых могло привести к летальному исходу.
Осколок удалось успешно удалить. После дополнительных обследований пациента выписали.
