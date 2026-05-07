«Всего в сумме было семь ударов»: в Башкирии 20-летний Денис зарезал бабушку и дедушку из-за двух телефонов и 50 тысяч рублей, подробности
Поздним вечером 7 июня 2025 года в дежурную часть полиции Дуванского района поступило тревожное сообщение от жителя села Месягутово в Республике Башкортостан. Мужчина заявил о пропаже своей сестры и попросил срочно помочь в поисках. Речь шла о 64-летней Зифе Рязановой. Женщина проживала вместе с 76-летним супругом Владимиром в том же населенном пункте, на соседней улице, в обычном многоквартирном доме. Повод для беспокойства оказался серьезным. По словам родственника, супруги перестали отвечать на многочисленные звонки. Для семьи такое поведение выглядело абсолютно нетипичным. Несколько дней близкие пытались выйти с ними на связь самостоятельно, после чего брат пенсионерки обратился в правоохранительные органы. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Мертвая тишина в квартиреСотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. Однако уже на месте возникли первые сложности. Дверь квартиры оказалась заперта изнутри. На громкий стук, звонки и требования открыть никто не реагировал. Внутри стояла полная тишина.
Осматривая дом снаружи, один из полицейских заметил распахнутое окно в одной из комнат. Именно через него сотрудники решили попасть в квартиру. Когда правоохранители проникли внутрь, они обнаружили тела пожилых супругов без признаков жизни. Характер повреждений сразу указал на насильственную смерть.
Что произошло в квартире РязановыхПозднее следствие установило, что преступление произошло еще 5 июня в доме на улице Усова. Неизвестный нанес пожилой паре смертельные ножевые ранения.
Под подозрение практически сразу попал 20-летний внук погибших — Денис Х. Молодого человека оперативно объявили в розыск.
По версии следствия, днем 5 июня в квартире вспыхнул конфликт. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек поссорился со своей 64-летней бабушкой Зифой. Во время ссоры он схватил нож и несколько раз ударил женщину.
Пенсионерка закричала и стала звать на помощь. На шум прибежал ее супруг Владимир, который попытался защитить жену. Однако нападавший набросился и на него.
Что похитил подозреваемый после убийстваПосле расправы Денис решил скрыться. Перед бегством он забрал из квартиры имущество родственников. По информации следствия, молодой человек похитил два мобильных телефона и 50 тысяч рублей наличными. Затем он выбрался наружу через открытое окно, сел в автомобиль погибшего деда — ВАЗ-2107, известный как «семерка», — и покинул село.
Позже оперативники выяснили маршрут беглеца. Он направился в сторону Пермского края. Однако добраться до конечной точки не смог. Уже на территории региона молодой человек попал в аварию. После ДТП он бросил поврежденную машину и продолжил скрываться пешком. В течение почти двух недель подозреваемому удавалось избегать задержания.
Задержание Дениса Х.Финал наступил 17 июня. В Пермском крае сотрудники силовых структур установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время личного досмотра и проверки вещей правоохранители обнаружили ключевые улики, напрямую связывавшие молодого человека с преступлением.
Среди изъятого находились:
- нож, которым, по версии следствия, убили супругов;
- мобильные телефоны погибших;
- другие предметы, представлявшие интерес для расследования.
Что говорили о семье жители МесягутовоПосле трагедии жители села Месягутово рассказали журналистам о семье Рязановых и отношениях внутри дома. По словам односельчан, именно бабушка Зифа и дедушка Владимир фактически воспитывали Дениса с первых лет жизни. Его биологический отец в селе почти никому не был известен. Мать молодого человека уже давно жила и работала в Сургуте, оставив сына на попечение родителей.
Особенно тепло местные жители отзывались о Владимире Рязанове. Примечательно, что кровного родства между ним и Денисом не было, однако это никак не влияло на отношения. Бывший коллега пенсионера рассказывал, что Владимир искренне любил внука и заботился о нем как о родном ребенке.
По словам знакомого, даже после выхода на пенсию мужчина продолжал работать, чтобы обеспечить молодого человека всем необходимым: одеждой, обувью, техникой и средствами на жизнь. Владимир Рязанов пользовался большим уважением.
Пенсионера нередко называли самым возрастным десантником района. Он вел активную общественную жизнь, участвовал в работе ветеранской организации и сохранял высокий авторитет среди односельчан. В 2020 году именно Владимиру доверили открыть монумент в честь бойцов ВДВ, погибших при исполнении долга.
Иначе некоторые жители характеризовали Зифу Рязанову. Бывшая соседка семьи по имени Елена назвала погибшую женщину жестким и властным человеком. По ее мнению, именно чрезмерное давление могло негативно сказаться на формировании характера внука.
По словам женщины, бабушка воспитывала Дениса в строгих рамках, часто контролировала его действия и практически не оставляла пространства для самостоятельных решений.
Каким рос ДенисТе, кто знал молодого человека, описывали его как замкнутого и нелюдимого. По воспоминаниям жителей села, Денис редко выходил из дома, ходил на учебу, почти ни с кем не общался. Его не считали агрессивным, однако и общительным человеком назвать не могли.
«Наносил пять ударов, потом соскользнул нож. Сам трясся, хотел встать и убежать. Всего в сумме было семь ударов», — признался он.
Похороны супругов РязановыхПроститься с Владимиром и Зифой Рязановыми пришли сотни людей. Церемония прощания состоялась 10 июня. Супруга похоронили в Месягутово — селе, где он прожил долгие годы и заслужил уважение жителей. Зифу Рязанову отвезли на малую родину. Ее похоронили в родной деревне на территории Мишкинского района.
Убийце грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.