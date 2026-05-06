В Калининградской области пенсионер домогался 10-летней девочки
В Калининградской области 78-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Об этом информирует пресс-служба Советского городского суда.
Вечером 21 июля 2025 года обвиняемый заманил ребёнка в уединённое место. Там преступник показал несовершеннолетней свой половой орган и попытался склонить её к аналогичным действиям. Однако девочка испугалась и убежала.
Ранее он несколько дней наблюдал за играми жертвы и её подруг на детской площадке. Пенсионер предлагал девочке сесть к нему на колени и угощал её конфетами.
Суд квалифицировал действия обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, как иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Подсудимый свою вину не признал.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
