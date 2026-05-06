Кофейный предприниматель пропал без следа в Санкт-Петербург: его не могут найти уже месяц
42-летний Хуан Давид, предприниматель и кофейный магнат из Колумбии, перестал выходить на связь с семьёй около месяца назад. Об этом сообщает SHOT.
Последний раз он общался с сестрой 6 апреля, заверив её, что у него всё в порядке. После этого мужчина пропал из соцсетей и больше не связывался с близкими.
По имеющимся данным, в последний раз его видели на вечеринке в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, куда он пришёл вместе с другом по имени Сантьяго.
Сестра пропавшего рассказала, что Хуан долгое время связан с Россией: сначала он учился в Российском университете дружбы народов в Москве, затем вернулся на родину, где занялся кофейным бизнесом. В 2025 году он снова приехал в Санкт-Петербург, чтобы развивать своё дело, и проживал в хостеле вплоть до момента исчезновения.
