Встреч с медведями в России становится всё больше: как не стать добычей, отбиться при нападении и какие ошибки могут стоить жизни?
Призёр соревнований по пауэрлифтингу Снежана Королёва погибла во время отдыха на Алтае. Девушка приехала из Новосибирска вместе с женихом и остановилась в палатке на туристической базе «Исток» в селе Артыбаш Турочакского района. Ночью на пару напал медведь, зверь утащил спортсменку в лес и обголодал. С начала года хищники в России атаковали людей как минимум 17 раз, в шести случаях встречи закончились гибелью пострадавших. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему встреч с медведями становится большеМедведь старается не приближаться к человеку, однако в лесу, у водоёмов, на туристических стоянках и вблизи населённых пунктов такая встреча всё же возможна. Зверя может привлечь запах еды, мусор, остатки рыбы, корм для животных или открытые продуктовые упаковки. Особенную опасность представляет ситуация, когда человек случайно оказался слишко близко к животному. Медведица может защищать медвежат, а хищник у добычи или возле пищи — охранять свой ресурс. Агрессию способен проявить и зверь, которого напугали резким появлением, громким шумом или попыткой подойти ближе. Поэтому туристам важно не оставлять еду рядом с палаткой, не хранить мусор на стоянке и не готовить пищу прямо у места ночёвки. Продукты следует герметично упаковывать и убирать подальше от спального лагеря.
Как вести себя, если медведь оказался рядомГлавное правило при встрече с медведем — не паниковать и не пытаться убежать. Хищник бегает значительно быстрее человека. Резкое движение может вызвать у него инстинкт преследования. Не нужно поворачиваться к зверю спиной. Следует остановиться, сохранять спокойствие и медленно отступать по той же дороге, по которой человек пришёл. Двигаться нужно без рывков, не размахивая руками и не делая выпадов в сторону животного.
Можно говорить низким и ровным голосом. Спокойная речь помогает зверю понять, что перед ним человек, а не добыча. Кричать, визжать, имитировать рычание или бросать в медведя предметы не стоит. Такое поведение способно испугать хищника либо спровоцировать нападение. Не следует смотреть медведю прямо в глаза. Животное может воспринять долгий пристальный взгляд как угрозу. Лучше наблюдать за его движениями, не фиксируя взгляд на морде.
Если медведь стоит на задних лапах, это не всегда означает подготовку к атаке. Нередко он пытается лучше рассмотреть человека и почувствовать запах. В этот момент нельзя приближаться, фотографировать зверя или пытаться прогнать его.
Как вести себя в лесу, чтобы не застать зверя врасплохВ лесу лучше ходить не поодиночке, а группой. Во время движения стоит разговаривать, подавать голос, иногда хлопать в ладоши или использовать негромкий шумовой сигнал. Так животное заранее узнает о присутствии людей и чаще всего уйдёт в сторону. Особую осторожность нужно соблюдать в густых зарослях, высокой траве, оврагах, на берегах рек и возле ягодников. Там медведя труднее заметить заранее. Не стоит бесшумно пробираться через кустарники, слушать музыку в наушниках или уходить далеко от тропы без необходимости. При обнаружении свежих следов, помёта, разрытой земли, останков животных или сильного звериного запаха лучше покинуть участок. Идти нужно спокойно, не углубляясь в лес. Если рядом находятся медвежата, следует немедленно уйти: взрослая медведица может находиться поблизости.
Поможет ли яркий свет, громкий звук или шокерФонарь необходим в темноте, но яркий свет нельзя считать надёжным способом отпугнуть медведя. Зверь не всегда уйдёт от луча света, особенно если уже подошёл к лагерю. Ночью фонарь поможет осмотреть территорию и не потерять ориентиры, однако он не заменит осторожность. Громкие звуки могут привлечь внимание хищника или заставить его насторожиться. Применять их стоит только для того, чтобы обозначить своё присутствие на маршруте. Не нужно кричать на близко подошедшего зверя, включать рядом с ним сирену или пытаться напугать его ударами по металлическим предметам.
Электрошокер не стоит рассматривать как средство защиты от медведя. Для его использования потребуется подойти к опасному животному почти вплотную. Это создаст ещё больший риск. Обычные газовые баллончики для самообороны тоже могут оказаться бесполезными на открытом воздухе.
Для походов в районы, где встречаются медведи, используют специальные аэрозольные средства от крупных животных. Их применяют строго по инструкции производителя и только при непосредственной угрозе. Ветер способен направить аэрозоль в лицо самому человеку. Хранить баллончик нужно в доступном месте, а не глубоко в рюкзаке.
Что делать, если медведь идёт в сторону человекаЕсли зверь не уходит и сокращает расстояние, важно не делать резких движений. Рюкзак лучше не снимать: он способен частично защитить спину и корпус. Детей следует взять на руки или поставить за собой, не позволяя им бегать и плакать. Не нужно пытаться залезть на дерево. Медведи умеют лазать, а попытка убежать может спровоцировать погоню. Нельзя прятаться в палатке, если зверь уже находится рядом: тонкая ткань не защитит от крупного хищника.
При нападении важно защищать голову, шею и живот. Можно лечь лицом вниз, прикрыть затылок руками и постараться не двигаться. Рюкзак при этом лучше оставить на спине. Однако каждая ситуация опасна и непредсказуема, поэтому главная задача туриста — не допустить близкого контакта.
Как обезопасить палатку и туристическую стоянкуПалатку не стоит устанавливать возле мусорных площадок, рыбных мест, троп животных и остатков пищи. Готовить еду желательно на расстоянии от места сна. После ужина необходимо убрать упаковки, посуду, объедки и продукты. Не следует оставлять у палатки рыбу, мясо, сладости, консервы и корм для питомцев. Запах может привлечь зверя даже ночью. Одежду, в которой готовили пищу, лучше не использовать для сна. Если медведь регулярно появляется у турбазы или лагеря, необходимо сообщить сотрудникам базы, спасателям или местным службам. Не стоит самостоятельно искать животное, пытаться его сфотографировать или прогонять. Встреча с хищником требует спокойствия, осторожности и отказа от рискованных действий.
Что делать, если медведь уже схватил человека и тащитЕсли медведь схватил человека, главное — по возможности защитить жизненно важные части тела: голову, шею, лицо и живот. Нужно свернуться, прижать подбородок к груди и закрыть затылок и шею руками. Не пытайтесь вырываться любой ценой, если зверь не продолжает нападение, а переносит человека или удерживает его. Резкие движения, крики и попытки бить медведя могут усилить агрессию. При первой возможности, когда животное ослабит хватку или отвлечётся, нужно отползти или отойти в укрытие, не делая резких движений.
Если медведь продолжает активно кусать, рвать одежду и наносить травмы, ситуация становится критической. В этом случае необходимо отбиваться всеми доступными средствами: использовать перцовый аэрозоль от медведей, нож, палку, камни, громко звать на помощь. Целиться следует в наиболее чувствительные зоны — морду, нос и глаза. Однако прибегать к этому нужно только при прямой угрозе жизни.
После того как зверь ушёл, нельзя сразу бежать по лесу: медведь может находиться рядом. Нужно осторожно уйти к людям, вызвать спасателей по номеру 112 и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Даже небольшие укусы и царапины опасны из-за кровопотери, инфекции и повреждения тканей.