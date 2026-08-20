20 августа 2026, 15:11

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Призёр соревнований по пауэрлифтингу Снежана Королёва погибла во время отдыха на Алтае. Девушка приехала из Новосибирска вместе с женихом и остановилась в палатке на туристической базе «Исток» в селе Артыбаш Турочакского района. Ночью на пару напал медведь, зверь утащил спортсменку в лес и обголодал. С начала года хищники в России атаковали людей как минимум 17 раз, в шести случаях встречи закончились гибелью пострадавших. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему встреч с медведями становится больше Как вести себя, если медведь оказался рядом Как вести себя в лесу, чтобы не застать зверя врасплох Поможет ли яркий свет, громкий звук или шокер Что делать, если медведь идёт в сторону человека Как обезопасить палатку и туристическую стоянку Что делать, если медведь уже схватил человека и тащит

Почему встреч с медведями становится больше

Фото: iStock/LuCaAr

Как вести себя, если медведь оказался рядом

Как вести себя в лесу, чтобы не застать зверя врасплох

Поможет ли яркий свет, громкий звук или шокер

Фото: iStock/ErikMandre

Что делать, если медведь идёт в сторону человека

Как обезопасить палатку и туристическую стоянку

Фото: iStock/JNevitt

Что делать, если медведь уже схватил человека и тащит