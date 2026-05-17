Агрессивный медведь растерзал россиянина в Японии
В Японии медведь напал на россиянина и нанёс ему тяжёлые травмы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл в посёлке Окутама в пределах Токио.
17 мая до полудня на лесной дороге 30-летний российский турист совершал восхождение на гору Муцуиси. Там на него набросился дикий хищник. Зверь сильно поранил мужчине лицо и руки, после чего скрылся.
Пострадавший смог самостоятельно вызвать экстренные службы. Медики доставили россиянина в больницу на вертолёте. Угрозы его жизни нет. При себе у туриста не оказалось средств отпугивания медведей.
В токийском управлении полиции уточнили, что на потерпевшего напал взрослый гималайский медведь. Администрация Окутамы совместно с охотничьей ассоциацией прочесала район происшествия и установила ловушку для зверя.
