Медведь оторвал руку сотруднице зоопарка в Уссурийске
В Уссурийске в парке «Дора» произошёл несчастный случай. Медведь серьёзно травмировал сотрудницу предприятия, проинформировало следственное управление СК России по Приморскому краю в телеграм-канале.
Согласно данным ведомства, в момент ЧП женщина выполняла должностные обязанности, подкармливая животных. Когда она подошла к вольеру, хищник напал и оторвал ей часть руки.
Сотрудницу парка экстренно доставили в больницу. Как утверждают медики, она находится в тяжёлом состоянии, без сознания. В настоящее время следователи выясняют все детали инцидента. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
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