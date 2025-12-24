Второй за неделю теракт в Москве: что известно о взрыве и как он связан с убийством генерала Сарварова?
В среду, 24 декабря, на юге Москвы прогремел взрыв в патрульном автомобиле ДПС. Это уже второй за несколько дней подобный инцидент. В результате происшествия погибли сотрудники правоохранительных органов. Что известно о случившемся и как эта ситуация связана с гибелью генерала Фанила Сарварова – в материале «Радио 1».
Подрыв сотрудников ДПС в Москве: обстоятельства происшествия 24 декабря
В ночь на 24 декабря на юге Москвы, в районе Орехово-Борисово, произошёл взрыв самодельного взрывного устройства. Инцидент случился на парковке у жилого дома вблизи здания ОМВД. Первоначально сообщалось о раненых, однако позднее стало известно о погибших.
Как позднее сообщили в Следственном комитете РФ, число жертв увеличилось до трёх человек. В результате взрыва погибли двое сотрудников правоохранительных органов и человек, находившийся рядом с местом происшествия.
По данным следствия, двое полицейских обратили внимание на подозрительного мужчину возле служебного автомобиля. В момент попытки задержания сработало взрывное устройство.
Что известно о подозрительном мужчине
Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщает, что незадолго до взрыва рядом с парковкой находился неизвестный мужчина.
Один из очевидцев рассказал, что вернулся домой в начале второго часа ночи и заметил подозрительного молодого человека в маске и капюшоне, который «дежурил» возле полицейского автомобиля. По словам свидетеля, мужчина заглядывал в окно припаркованной машины.
Спустя примерно 15 минут после этого раздался мощный взрыв. Выйдя на улицу, очевидец увидел полностью уничтоженную полицейскую Skoda, а также большое количество машин экстренных служб.
Версии и первые сообщения о пострадавших
Ранее Telegram-каналы Mash и SHOT сообщали, что в результате взрыва на улице Ясеневой погибли два сотрудника ДПС. По предварительной информации, неизвестные могли бросить взрывное устройство в окно патрульного автомобиля, после чего скрылись.
Местные жители отмечали, что хлопок был настолько сильным, что его слышали за несколько кварталов. Изначально медики сообщали о тяжелораненых сотрудниках полиции, однако позже стало известно, что полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Отдельно сообщалось о мужчине с ранениями ног, который лежал возле взорвавшегося автомобиля. Позднее выяснилось, что он также является сотрудником правоохранительных органов.
Работа экстренных служб и следствия
На место происшествия в течение нескольких минут прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, МЧС, а также сапёры и кинологи. Ближайшие автомобили проверялись на предмет возможного минирования.
«Грохот услышали, но не такой громкий, как позавчера (во время покушения на генерала Фанила Сарварова – прим. ред). Рядом находится ОМВД, поэтому службы приехали довольно быстро», – рассказали местные жители в беседе с MSK1.RU.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». На месте работают следователи и криминалисты, назначен комплекс экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
Возможная связь с подрывом генерала Сарварова
Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в Орехово-Борисово за последние трое суток. Ранее, утром 22 декабря, на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Взрыв произошёл во дворе дома, когда офицер садился в машину. От полученных ранений он скончался в больнице. Следственные органы квалифицировали произошедшее как убийство.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют, связаны ли между собой два взрыва, произошедшие в одном районе с разницей в несколько дней.