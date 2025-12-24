24 декабря 2025, 12:02

Фото: iStock/trikolor

В среду, 24 декабря, на юге Москвы прогремел взрыв в патрульном автомобиле ДПС. Это уже второй за несколько дней подобный инцидент. В результате происшествия погибли сотрудники правоохранительных органов. Что известно о случившемся и как эта ситуация связана с гибелью генерала Фанила Сарварова – в материале «Радио 1».





Содержание Подрыв сотрудников ДПС в Москве: обстоятельства происшествия 24 декабря Что известно о подозрительном мужчине Версии и первые сообщения о пострадавших Работа экстренных служб и следствия Возможная связь с подрывом генерала Сарварова

Подрыв сотрудников ДПС в Москве: обстоятельства происшествия 24 декабря

Фото: iStock/aerogondo

Что известно о подозрительном мужчине

Версии и первые сообщения о пострадавших

Фото: iStock/z1b

Работа экстренных служб и следствия

«Грохот услышали, но не такой громкий, как позавчера (во время покушения на генерала Фанила Сарварова – прим. ред). Рядом находится ОМВД, поэтому службы приехали довольно быстро», – рассказали местные жители в беседе с MSK1.RU.

Возможная связь с подрывом генерала Сарварова