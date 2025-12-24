В российском регионе пенсионер напал на соседей с огнемётом и гарпуном
Владивостокский суд назначил 67-летнему местному жителю семь лет колонии строгого режима за нападение на соседей. Об этом информирует прокуратура Приморского края.
Инцидент произошёл в июне 2023 года в садоводческом товариществе Советского района Владивостока. Мужчина поссорился с соседней парой, после чего применил против них самодельный огнемёт. Затем он взял ружьё для подводной охоты и выстрелил из него гарпуном в соседку.
В результате женщина получила проникающее ранение. Её супруг пострадал от ожогов. Медики госпитализировали обоих и спасли их жизни. Суд рассмотрел уголовные дела по фактам произошедшего и вынес обвинительный приговор.
