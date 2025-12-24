В российском городе 13-летний школьник собрал бомбу и планировал устроить теракт

24 декабря 2025, 09:51

В Астрахани предотвратили теракт, который готовил 13-летний школьник

Фото: Istock/aerogondo

В Астрахани сотрудники полиции и региональное управление ФСБ пресекли подготовку теракта. По информации пресс-службы Советского районного суда, 13-летний школьник планировал взрывы в Астраханской области и Дагестане.