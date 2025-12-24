В российском городе 13-летний школьник собрал бомбу и планировал устроить теракт
В Астрахани сотрудники полиции и региональное управление ФСБ пресекли подготовку теракта. По информации пресс-службы Советского районного суда, 13-летний школьник планировал взрывы в Астраханской области и Дагестане.
Установлено, что подросток с лета 2025 года собирал дома компоненты для взрывного устройства. Он создал канал в мессенджере, чтобы делиться информацией об их изготовлении.
На допросе парень пояснил, что общался в сети с человеком, представившимся членом запрещённого в России «Исламского государства*». После обсуждения религии школьник попытался создать онлайн-сообщество, но позже его распустил.
Осознав, что для дальнейших действий нужно вступить в террористическую организацию, он решил действовать самостоятельно. Действия подростка оперативно пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовной ответственности мальчик избежал. Суд назначил ему арест на 30 суток.
*запрещённая в России террористическая организация.