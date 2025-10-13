«Я была папиной дочкой»: дети Чикатило, Попкова и других страшных маньяков живут среди россиян. Могут ли они повторить зверства отцов?

13 октября 2025, 12:43

Андрей Чикатило (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

За фасадом семейного счастья и заботы порой скрываются ужасные тайны. Дети известных российских маньяков сталкиваются с наследием, которое трудно осознать и принять. Как складывается жизнь этих людей? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Любящий отец и жестокий маньяк Самый лучший папа Скопинский маньяк

Любящий отец и жестокий маньяк

«Я характеризовала себя всегда как папина дочка. Я была с ним рука об руку. Мы были с ним вместе везде и повсюду. Ходили в магазин. Он встречал меня со школы, из института. Мы с ним родственные души, коллекционировали машинки. Я полностью была с ним. До каждой частички души и тела», — говорила дочка.

Фото: iStock/eranicle



Самый лучший папа

«Отец и мать всегда были и будут для меня самыми лучшими. И я не верю в обвинения против него», — говорил сын.

Фото: iStock/Sayan_Moongklang



Скопинский маньяк