«Я была папиной дочкой»: дети Чикатило, Попкова и других страшных маньяков живут среди россиян. Могут ли они повторить зверства отцов?
За фасадом семейного счастья и заботы порой скрываются ужасные тайны. Дети известных российских маньяков сталкиваются с наследием, которое трудно осознать и принять. Как складывается жизнь этих людей? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Любящий отец и жестокий маньякМихаил Попков, известный как «ангарский маньяк», в глазах своей дочери Екатерины был идеальным отцом. Занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни, он уделял много времени воспитанию девочки. Екатерина росла в уверенности, что с папой ей ничего не угрожает. Однако в 2012 году ее мир рухнул, когда Попкова задержали по подозрению в убийстве 85 женщин.
«Я характеризовала себя всегда как папина дочка. Я была с ним рука об руку. Мы были с ним вместе везде и повсюду. Ходили в магазин. Он встречал меня со школы, из института. Мы с ним родственные души, коллекционировали машинки. Я полностью была с ним. До каждой частички души и тела», — говорила дочка.
Несмотря на шокирующие обвинения, Екатерина долго не могла поверить в вину отца. Она пыталась защитить его репутацию, выступая на телевидении и утверждая, что он ни в чем не виноват. В одном из интервью дочь Михаила Попкова признавалась: она очень боится, что жестокость отца-маньяка может перейти по наследству к его внуку.
Кандидат медицинских наук, психиатр Петр Каменченко в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что ген насилия — это миф. Однако при изучении наследственности психопатов или маньяков можно заметить, что у их потомков часто встречаются эндогенные аномалии, такие как шизофрения и психопатия. По его словам, обычно не наблюдается чистой линии наследования.
Самый лучший папаАндрей Чикатило, один из самых известных маньяков Советского Союза, также оставил глубокий след в жизни своих детей. Его дочь Людмила с детства замечала странности в поведении отца, но мама успокаивала ее, утверждая, что он не представляет опасности. Однако вскоре выяснилось, что Чикатило насиловал и убивал детей и подростков, погубив 55 жизней. После его казни в 1994 году судьба сына преступника сложилась трагически. Вопреки тому, что «сын за отца не отвечает», Юрий последовал по преступному пути и получил несколько судимостей.
«Отец и мать всегда были и будут для меня самыми лучшими. И я не верю в обвинения против него», — говорил сын.
Бывший оперативник Михаил Игнатов в беседе с «Лентой.ру» утверждает, что судьба Юрия была сильно определена наследием его отца. Несмотря на нормальное воспитание, мужчина выбрал путь преступности, используя мрачную репутацию отца как своего рода «бренд». Хотя он не совершил ужасных преступлений, его жизнь стала бесконечным скитанием по тюрьмам.
Скопинский маньякВиктор Мохов, известный как скопинский маньяк, похитил и удерживал в подземелье двух девушек — Екатерину Мартынову и Елену Самохину. В результате их пленения у второй родились двое сыновей: Олег и Анатолий. Оба младенца были подкинуты в разные времена, и их судьбы сложились по-разному: Олег был усыновлен иностранцами, а Анатолий попал в детский дом и позже тоже оказался в семье. Маньяка приговорили к 17 годам лишения свободы. Он покинул СИЗО в 2022 году, заявляя о желании встретиться с сыновьями.
Профессор Виктор Гульдан отмечает, что влияние родителей-маньяков на их детей не исследовалось в современной науке. Он подчеркивает, что проводить параллели между средой и поведением сложно, а вопросы о связи эндогенных заболеваний с поведением остаются загадкой, так как у многих маньяков нет детей.