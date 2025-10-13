В Петербурге восьмиклассник выпал из окна из-за запрета пользоваться компьютером

13 октября 2025, 11:42

Фото: iStock/batuhan toker

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на Комендантском проспекте после ссоры с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».