В Петербурге восьмиклассник выпал из окна из-за запрета пользоваться компьютером
В Санкт-Петербурге 13-летний школьник выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на Комендантском проспекте после ссоры с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации издания, конфликт возник из-за того, что мать запретила мальчику пользоваться компьютером. В ходе ссоры подросток потерял равновесие и выпал из окна, приземлившись на пристройку.
Мальчик был срочно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные переломы позвоночника и рук, а также многочисленные ссадины.
В семье кроме пострадавшего воспитываются две дочери — 11 и 5 лет. По факту произошедшего ведется проверка.
