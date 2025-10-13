В российском городе толпа школьников разгромила припаркованные машины
В Новосибирске подростки повредили два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Неизвестные разбили стекла, испортили салоны и оставили на кузовах вмятины. Они сорвали замок капота и вскрыли багажник. Владелец автомобилей опубликовал видеозапись происшествия и предложил урегулировать ситуацию без конфликта.
По его словам, около месяца назад у одной из машин уже разбивали лобовое стекло и рвали сиденье. Предварительный ущерб для одной машины оценили в тысячу рублей, для другой — в 27,5 тысяч рублей.
Хозяин транспорта просит родителей подростков провести с ними беседу и связаться с ним. Он надеется решить вопрос без участия полиции.
Ранее в Иркутской области 14-летний подросток убил девушку и её соседку из-за ревности.
