В Сибири ученица седьмого класса перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей
В Новосибирске ученица седьмого класса стала жертвой мошенников и перевела им свыше 1,2 миллиона рублей, пока ее мама спала. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По данным издания, во время выполнения домашнего задания школьнице написала незнакомая «девочка», которая предложила подружиться. В ходе общения подросток отправила мошенникам свою геолокацию, поверив, что собеседница учится в соседней школе. В ответ злоумышленники прислали видео с военнослужащим в украинской форме.
«Через пару минут дочке пришло сообщение с чат-бота под названием «МВД РФ». Дочке написали, что она общалась с мошенниками, а просмотр видео и отправленная геопозиция якобы тянут на уголовное дело в отношении родителей за госизмену. Дальше ей написали, что с ней свяжется следователь МВД», — рассказала мама пострадавшей.
Под давлением преступников школьница перевела с кредитной карты 441 тысячу рублей и еще 816 тысяч — с предодобренного банковского займа. В итоге семья оказалась должна более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, девочка под влиянием мошенников выбросила сим-карту матери, страницу паспорта в унитаз, а еще удалила банковские приложения с ее телефона.