В Сибири ученица седьмого класса перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей

13 октября 2025, 11:09

Фото: iStock/nevodka

В Новосибирске ученица седьмого класса стала жертвой мошенников и перевела им свыше 1,2 миллиона рублей, пока ее мама спала. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».





По данным издания, во время выполнения домашнего задания школьнице написала незнакомая «девочка», которая предложила подружиться. В ходе общения подросток отправила мошенникам свою геолокацию, поверив, что собеседница учится в соседней школе. В ответ злоумышленники прислали видео с военнослужащим в украинской форме.





«Через пару минут дочке пришло сообщение с чат-бота под названием «МВД РФ». Дочке написали, что она общалась с мошенниками, а просмотр видео и отправленная геопозиция якобы тянут на уголовное дело в отношении родителей за госизмену. Дальше ей написали, что с ней свяжется следователь МВД», — рассказала мама пострадавшей.

