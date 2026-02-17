«Я фетишист и педофил. Это меня радует»: хирург десятилетиями насиловал маленьких пациентов под наркозом, но получил минимальный срок

17 февраля 2026, 04:50

Фото: iStock/Spoorloos

Во Франции 74-летнего бывшего хирурга Жоэля ле Скуарнека приговорили к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в домогательствах и сексуальном насилии над детьми. Преступления происходили с 1989 по 2014 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Преступления против несовершеннолетних Изображения сексуального насилия «Дедушка» показывал свои половые органы

Преступления против несовершеннолетних

Изображения сексуального насилия

«Дедушка» показывал свои половые органы

«Куря утреннюю сигарету, я понял, что я настоящий извращенец. Я эксгибиционист, вуайерист, садист, мазохист, фетишист и педофил. Это меня радует», — признался мужчина в одной записи.