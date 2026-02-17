«Я фетишист и педофил. Это меня радует»: хирург десятилетиями насиловал маленьких пациентов под наркозом, но получил минимальный срок
Во Франции 74-летнего бывшего хирурга Жоэля ле Скуарнека приговорили к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в домогательствах и сексуальном насилии над детьми. Преступления происходили с 1989 по 2014 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Преступления против несовершеннолетнихЖоэль Ле Скуарнека посадили ещё в 2020-м за изнасилования четырёх детей. Тогда ему дали 15 лет тюрьмы. Но теперь выяснилось, что пострадавших гораздо больше. Хирург успел поработать в десятке клиник Франции. Образование он получил в Нанте, специализировался на болезнях желудка и кишечника. Теперь выясняется, что параллельно своей медицинской практике мужчина годами совершал преступления против несовершеннолетних.
Изображения сексуального насилияПервый раз правоохранители обратили внимание на Жоэля Ле Скуарнека еще в 2004 году. Американские агенты узнали, что он покупал изображения сексуального насилия над детьми. За это ему дали условный срок — четыре месяца. Несмотря на это, он продолжал работать врачом.
«Дедушка» показывал свои половые органыПроблемы начались, когда шестилетняя соседка рассказала, что «дедушка» показывал ей свои половые органы и трогал ее через забор. Родители девочки сразу обратились в полицию, и педофила задержали. Во время обысков у него нашли секс-куклы, более 300 тысяч фотографий и свыше 650 видео с детской порнографией. Кроме того, полицейские наткнулись на его дневник, где он подробно описывал свои преступления. Ле Скуарнек не проявлял никаких угрызений совести.
«Куря утреннюю сигарету, я понял, что я настоящий извращенец. Я эксгибиционист, вуайерист, садист, мазохист, фетишист и педофил. Это меня радует», — признался мужчина в одной записи.
Он насиловал детей младше десяти лет прямо в палатах, когда те находились под действием седативных препаратов. А тех, кто был старше десяти, под наркозом. В его дневнике описано около 350 жертв. Сам же он утверждал, что это всего лишь фантазии. Правоохранители выяснили, что средний возраст пострадавших — 11 лет. В итоге французскому хирургу дали 20 лет за сексуальное насилие над 299 детьми.