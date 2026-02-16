Массажистка полдня обслуживала клиентов в Петербурге и умерла в День всех влюбленных

16 февраля 2026, 13:41

SHOT: Массажистка из Индонезии умерла от переутомления в Петербурге 14 февраля

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Массажистка одного из петербургских спа-центров умерла после рабочего дня с высокой нагрузкой в День всех влюблённых.