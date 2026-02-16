Массажистка полдня обслуживала клиентов в Петербурге и умерла в День всех влюбленных
Массажистка одного из петербургских спа-центров умерла после рабочего дня с высокой нагрузкой в День всех влюблённых.
Как сообщает SHOT, 36-летняя сотрудница из Индонезии почувствовала резкое ухудшение самочувствия после нескольких часов работы без перерывов из-за большого наплыва клиентов. Она прилегла на массажную кушетку, а когда попыталась встать, потеряла сознание.
Женщину срочно госпитализировали с подозрением на переутомление, однако, несмотря на помощь врачей, спасти её не удалось. Спустя два часа после обморока она скончалась. Коллеги рассказали, что 14 февраля в спа-центре была плотная запись, и массажистка с утра работала почти без пауз, жалуясь на сильную усталость.
По данным источника, женщина приехала в Санкт‑Петербург на заработки около полугода назад и была официально трудоустроенной. В Индонезии у неё остались двое несовершеннолетних детей. Сейчас родственники ждут медицинские документы и свидетельство о смерти, чтобы организовать перевозку тела на родину.
Читайте также: