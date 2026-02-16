Двухлетняя девочка умерла после обращения к медикам с симптомами ОРВИ
Мать из Карелии заявила, что потеряла двухлетнюю дочь из‑за ошибок медиков. Информацию передаёт 78.ru.
По данным телеканала, сначала родители обратились за помощью из‑за симптомов ОРВИ. Врача вызвали на дом, однако, по словам семьи, улучшений не было, и ребёнка решили отвезти в больницу. Как утверждается, около 19:00 девочке провели необходимые процедуры, но позже у неё посинели губы и начались проблемы с дыханием. Ребёнку вновь оказали помощь, однако ночью тревожные симптомы повторились.
Сообщается, что в этот раз медсестра отказалась предпринимать действия, сославшись на то, что дальнейшее лечение должен назначить врач. В больницу приехал отец, и только после разговора с доктором ребёнку снова начали оказывать помощь.
Несмотря на это, состояние девочки продолжало ухудшаться — на руках у матери она потеряла сознание. По словам родителей, когда медики подошли, выяснилось, что у них якобы не было реанимационного набора. Спасти ребёнка не удалось.
Родители возлагают ответственность на медицинских работников. В больнице, как отмечается, настаивают, что действовали по протоколу, однако мать считает, что при правильной помощи состояние дочери должно было улучшаться. Семья обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.
