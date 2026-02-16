Двухлетняя девочка умерла после обращения к медикам с симптомами ОРВИ

16 февраля 2026, 12:56

В Карелии умерла двухлетняя девочка с симптомами ОРВИ

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Мать из Карелии заявила, что потеряла двухлетнюю дочь из‑за ошибок медиков. Информацию передаёт 78.ru.