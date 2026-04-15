«Я хочу жить»: Трое подростков проникли в дом к 11-летней девочке и жестоко избили. Подробности
В Иркутской области произошла трагедия, которая потрясла общественность. Трое подростков жестоко избили 11-летнюю школьницу, снимая происходящее на видео. Подробности о мотивах преступников и состоянии пострадавшей — в материале «Радио 1».
История выпуска
В студии программы «Мужское / Женское» обсуждалась история 11-летней девочки, на которую в её доме напали школьники. В преступлении участвовали трое несовершеннолетних, а один из них снимал происходящее на видео. Злоумышленники проникли в жилище обманным путём.
Соседка пострадавшей Людмила Шраменко не является родственницей девочки, но не смогла остаться равнодушной и решила добиваться справедливости. Жители посёлка выражают возмущение и требуют наказания виновных.
Уточняется, что в избиении участвовали четыре человека, из которых трое не достигли возраста 14 лет, а одной девушке уже исполнилось 17 лет.
Позиция матери нападавшей
Мать нападавшей, Олеся, признала, что не одобряет действия своей дочери, но считает несправедливым, что Анастасия должна одна нести всю ответственность за случившееся. Она рассказала, что еще в четвертом классе ее дочь совершила кражу, после чего долгие годы подвергалась травле со стороны сверстников. Олеся хотела обратиться в прокуратуру с заявлением, но не сделала этого по совету директора школы.
По словам женщины, Анастасии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В день трагедии Анастасия нанесла пострадавшей около 30 ударов, а также разбила ей лицо и дала пощечины, объяснив это тем, что та распускала о ней слухи. Олеся же поддержала дочь, сказав, что она правильно защитила себя. По словам матери нападавшей, она пыталась связаться с пострадавшей и даже предлагала деньги в качестве компенсации, однако диалог наладить не удалось.
Рассказ матери пострадавшей
Мать 11-летней пострадавшей девочки сообщила, что в момент происшествия была на работе. Вернувшись домой, она обнаружила дочь в тяжёлом состоянии после жестоких побоев. С тех пор девочка страдает от головных болей, тошноты и головокружений. По словам матери, её дочь очень наивна и легко доверяет людям.
Правда от пострадавшей
Девочка услышала стук в дверь и, подойдя к ней, уже знала, кто там стоит. Преступники угрожали сломать замок, если она не откроет. Испугавшись, несовершеннолетняя впустила их, после чего ее толкнули, и пострадавшая упала. Подростки начали наносить ей множественные удары, а затем покинули место происшествия.
Через 20 минут они вернулись, и девочка, полагая, что они пришли извиниться, снова открыла дверь. Важно отметить, что у пострадавшей есть проблемы со здоровьем, о которых знали нападавшие.
Версия от нападавшей
17-летняя Анастасия призналась, что её принудил к этому преступлению знакомый несовершеннолетний юноша, угрожая ей физической расправой. По её словам, она отправилась к потерпевшей, поскольку та якобы распространяла о ней порочащие сведения.