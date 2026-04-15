Раскрыта личность владельца компании-отравителя детей-инвалидов из Свердловской области
Создатель компании «Шелдонфарма», чья продукция привела к отравлению детей в Свердловской области, живет в Испании. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Генеральным директором компании «Шелдонфарма», которая производит скандальную смесь, является Николай Сидоров. Он покинул страну в 2022 году и сейчас проживает в Испании. В 2025 году предприниматель передал управление фирмой своей родственнице Вере Сидоровой, владеющей дочерней фирмой «Инновант».
Сидоров живёт в пригороде Валенсии вместе с гражданской женой и двумя детьми. В социальных сетях можно увидеть, что он активно участвует в соревнованиях по дзюдо и в этом году стал чемпионом Испании. Мужчина тренируется со своим девятилетним сыном, который также регулярно выступает на соревнованиях. Семья часто путешествует по Испании, а зимние каникулы уже два года подряд проводит на курорте Паль-Аринсаль в Андорре. Такие поездки обходятся примерно в 150 тысяч рублей на человека в неделю, что составляет более полумиллиона рублей для всей семьи.
Шесть лет назад Николай уже был замешан в скандале, связанном с лечебным питанием. Компания «Профилакт нутришн», принадлежащая ему, производила белковую смесь «Нормафуд», которая поставлялась в больницы по всей России. Её применяли в качестве диетической добавки для пациентов с туберкулёзом, онкологическими заболеваниями и после тяжёлых болезней. Однако несколько лабораторий выявили в продукте низкое содержание белка, необычный вкус и запах, а также повышенную кислотность. В результате медицинские учреждения отказались от закупок, а смесь была снята с производства. В 2021 году Сидоров покинул «Профилакт нутришн», и примерно в это же время на рынок вышли новые продукты — «Нутримикстура» и «Иннованта» от фирмы «Шелдонфарма».
Недавно в Свердловской области произошло массовое отравление детей-инвалидов, около 40 человек пострадали, один оказался в реанимации. На производстве ранее были зафиксированы случаи антисанитарии, и, по словам сотрудников, там даже водились крысы. Сейчас Роспотребнадзор запретил продажу смеси по всей стране и потребовал приостановить деятельность компании.
